REUNIÓN CON FEDERACIÓN Y DIPUTADO PROVINCIAL PARA REGRESAR A LAS PISTAS

POSITIVA REUNIÓN PENSANDO EN EL REGRESOEn la sede de la Federación de Asociaciones de Pilotos y Clubes del Deporte Motor Santafesino, en la capital provincial, diferentes referentes del automovilismo se juntaron con el diputado Julián Galdeano (Presidente del bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio), para arrancar conversaciones que lleguen directo a la gobernación de Omar Perotti.El 28 de abril se presentó un protocolo sanitario en la mesa de entradas del gobierno provincial, y al no obtener respuesta, se buscará de este modo poder dialogar y terminar de mostrar la cruel situación en la cual está envuelta toda la actividad motor regional, con sus categorías y pilotos sin carreras. Lo que se ha generado es un freno brusco y doloroso para las miles de familias que viven de ésto en cada rincón de Santa Fe, entre chasistas, motoristas, oficiales deportivos y técnicos, proveedores exclusivos y hasta periodistas especializados.En representación de los damnificados, estuvieron presentes Juan Carlos Stancato y Pablo Fariñas (presidente y secretario de FAPCDMS respectivamente, Fabián Svegliati (presidente de Categorías Agrupadas Federadas), Ricardo Yannantonio e hijo (chasistas), Cristian Bravo (chasista), Alejandro Bucci (dueño de equipo y ex piloto), Fabián Ballina (motorista), Raúl Fernández (motorista), Wilson Cerminato (motorista) y Kevin Scheitlin (motorista).Todos los actores presentes fueron apenas un puñado que provienen de todas las latitudes provinciales y que en sus diferentes categorías y equipos aportan su granito de arena para que su piloto se destaque en la pista, pero también son el medio de vida y el sostén de una familia. Es por esto que con un alto grado de preocupación, entre todos se espera contar con el apoyo del gobernador para tener automovilismo provincial, en los diferentes autódromos de asfalto como Rosario, San Jorge, Rafaela, Reconquista, y demás, como también en los trazados de tierra de autos y Karting, y por supuesto también por el Rally Provincial, cuya actividad también necesita reactivarse.Se debatieron los puntos a favor que tiene la actividad como para ser tomada en cuenta para la reapertura, que tienen que ver con el distanciamiento social e higiene, dos situaciones de enorme facilidad de llevar adelante ya sea en un autódromo o en un parque de asistencia. Incluso en el caso de Agrupadas, se comentó que se tiene la chance de hacer test PCR de Covid-19 a cada una de las personas que deban ingresar a boxes para trabajar.La unidad del automovilismo santafesino está fortalecida en el objetivo de volver a competir, no solamente por deporte, sino porque conlleva a una actividad comercial que alimenta familias, dentro de un ambiente sano. Teniendo en cuenta la buena situación de salud que atraviesa la provincia, el deporte motor dejó en claro cada fundamento de por qué está en condiciones logísticas de volver.