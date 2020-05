Santa Fe pasa a la fase 4 de la cuarentena

"No podemos salir a tontas y locas en desmedro de la gente", reflexionó Fernández, en una conferencia de prensa brindada en la quinta de Olivos en la que comunicó cómo seguirá el aislamiento social.

Fernández puso como ejemplo hoy los sistemas desarrollados por Suecia y Noruega en la lucha contra el coronavirus y advirtió que, de haber flexibilizado la cuarentena como hizo el gobierno sueco, Argentina hubiera tenido hoy 13.900 muertos en proporción con cantidad de habitantes.Pidió a quienes "son atrapados por la ansiedad en abrir la economía" que hagan este tipo de reflexiones e insistió con que su gobierno seguirá priorizando el cuidado de la salud de los argentinos."Estamos logrando los objetivos, pero no hemos ganados la batalla", enfatizó el primer mandatario en otra parte de su discurso.El presidente también aseguró que "no me van a torcer el brazo, voy a cuidar antes que nada a la gente" al ratificar su decisión de continuar con el aislamiento social para combatir el coronavirus y apuntó contra un sector de la oposición que "convocan con gran imprudencia al descuido de la gente"."Tengo la suerte de gobernar con gobernadores que valoro mucho sus trabajos y también con los opositores", remarcó Fernández.El aislamiento social, preventivo y obligatorio fue dispuesto por el titular del Poder Ejecutivo el 20 de marzo último por la pandemia de coronavirus, con los primeros casos que comenzaron a detectarse en el país.La primera prórroga fue decidida el 31 de marzo, la segunda el 12 de abril y la tercera el 27 de abril.Algunas disposiciones generales a partir de la extensión del aislamiento debido a la pandemia del coronavirus:1. Se prorroga el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio hasta el domingo 24 de mayo inclusive.2. Prohibiciones generales:Dictado de clases presenciales.Eventos públicos y privados (sociales, culturales, recreativos,deportivos, religiosos).Centros comerciales.Cines, teatros,centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios y clubes.Transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional.Actividades turísticas, aperturas de parques y plazas.3. Las fronteras continúan cerradas.4. Continúan dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo los mayores de 60 años, las embarazadas y las personas en los grupos de riesgo.5. Se habilitan las siguientes ramas industriales, sin uso de transporte público:Automotriz y autopartes.Electrónica y electrodomésticos.Textil, calzado e indumentaria.Productos de tabaco.Metalurgia, maquinaria y equipos.Gráfica, ediciones e impresiones.Madera y mueble.Juguetes.Laboratorios farmacéuticos.Química y petroquímica.Fabricación de motocicletas y bicicletas.Fabricación de neumáticos.6. Los gobernadores y las gobernadoras (excepto AMBA) podrán decidir excepciones teniendo en cuenta los criterios establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación.7. El Área Metropolitana de Buenos Aires continúa con las restricciones del Aislamiento y las excepciones deberán ser requeridas al Jefe de Gabinete de la Nación.