Casinos, shoppings, museos y misas: la provincia de Santa Fe aclaró alcances y límites

Fuente: rosario3.com

Ceremonias religiosas y espacios culturales pueden volver, pero con no más de diez personas y otras restricciones. Áreas de juego y grandes centros comerciales deben esperar que se aprueben protocolos. Dan poder de policía a los municipios.El gobierno de Santa Fe emitió este martes un decreto aclarario respecto del publicado la noche del lunes y corrigió aspectos de nuevas habilitaciones en la provincia, en medio de la fase de distanciamiento por el coronavirus.Actividades como ceremonias religiosas, museos y bibliotecas podrán volver pero con un máximo de diez personas en un mismo espacio. Mientras que casinos y shoppings deben presentar protocolos y luego esperar su aprobación. También se le otorga el poder de policía a los municipios para refinar estas medidas.Las congregaciones religiosas de cualquier culto pueden celebrase pero con una concurrencia simultanea hasta diez personas, independientemente de la superficie del ámbito en donde se realice, según establece el nuevo decreto Nº 489.En tanto, la apertura de los museos, bibliotecas y espacios recreativos de divulgación científica provinciales deberán establecer un sistema de turnos previos, también con la limitación de no más de una decena de visitantes al mismo tiempo.Los espacios de estos rubros que sean nacionales o municipales podrán reabrir sólo con una autorización de protocolos ante los ministerios de Salud y Trabajo de Santa Fe, aclararon desde el Ejecutivo procincial.Se establece además que "las autoridades municipales y comunales, en concurrencia con las autoridades provinciales competentes, coordinarán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas en virtud de la vigencia del distanciamiento social, preventivo y obligatorio".Así, los municipios y comunas "quedan facultadas a disponer mayores restricciones respecto a los días, horarios, requisitos y modalidades particulares en sus distritos, para el desarrollo de las actividades referidas".Por otro lado, el decreto de este martes vuelve atrás lo que establecía el Nº 487 del día anterior, al aclarar que no está habilitada aún la reapertura de shopings, casinos y bingos en territorio santafesino.Estos espacios sí ya pueden establecer procolos sanitarios, los cuales serán evaluados caso por caso por el gobierno y eventualmente autorizados para una progresiva reapertura, con las condiciones necesarias. Habrá que esperar para eso un nuevo decreto.En ese sentido, desde el Ejecutivo remarcaron que "todo lo que no está prohibido" en el DNU nacional 520/20 que decreta la nueva etapa de aislamiento, pero que tampoco haya sido habilitado aún por la provincia, "puede presentar protocolos" al Ministerio de Trabajo, que serán evaluados en conjunto con la cartera de Salud.Consultado este martes por Rosario3, el ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Rubén Michlig, remarcó que el gobierno será riguroso con este tema y que se tomará el tiempo necesario antes de autorizar los esquemas de reapertura de shopings, casinos y bingos.Luego de eso, deberá emitir un eventual nuevo decreto, con lo cual por ahora sigue vigente un freno legal para el reinicio de actividades de áreas de juego y grandes centros comerciales.