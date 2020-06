COMUNA DE LA VANGUARDIA AVISO IMPORTANTE

JUNTOS PODEMOS LOGRARLO, CONTINUEMOS CUIDANDONOS ENTRE TODOS.









Se informa a los vecinos de la comunidad que debido a que los niños del pueblo han estado haciendo uso de los juegos de las plazas, nos hemos visto en la obligación de clausurarlos, recordamos a padres y responsables que si bien estamos saliendo de la etapa de aislamiento para pasar a la fase de distanciamiento social, los niños aún no están incluidos en las actividades que se han ido habilitando, ya que muchas de estas sólo están permitidas para mayores de 16 años.Apelamos a la consciencia, compromiso y buena voluntad de los padres, no se trata de un capricho por parte de la comuna, lejos de eso, continuamos con la responsabilidad de cuidar a la comunidad, el uso de los juegos representa en estos momentos una fuente de contagios, es vital saber que si bien vamos por muy buen camino aún no hemos vencido esta pandemia.Recuerden que los niños por el momento únicamente tienen permitidas las salidas de esparcimiento junto a un adulto, (de ninguna manera solos) que incluyen paseos y caminatas como también la visita a familiares los fin de semanas y feriados, respetando siempre el distanciamiento y medidas sanitarias correspondientes.Esta etapa a la que poco a poco vamos ingresando nos va devolviendo algo de aquella libertad a la que estamos acostumbrados, pero para seguir avanzando y evitar retroceder al comienzo es vital que cada uno haga su parte, respetando protocolos y medidas requeridas.