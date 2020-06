Coronavirus en Argentina: informe de la noche del 8 de junio

Fuente: minutouno.com

Hoy fueron confirmados 826 nuevos casos de coronavirus en Argentina, por lo que suman 23.620 positivos de Covid-19. Hubo 29 muertes en 24 horas.El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes sobre la existencia de 826 nuevos casos de coronavirus en Argentina con los que suman 23.620 los positivos de Covid-19 en todo el país.Del total de esos casos, 986 (4,2%) son importados, 9.822 (41,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 8.919 (37,8%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.Desde el último reporte, que fue emitido en la mañana de este lunes, se registraron 23 nuevas muertes, por lo que el número de casos fatales hasta este 8 de junio fue 29.Catorce de esos 29 fueron hombres, ocho de 78, 40, 77, 42, 77, 74, 77 y 74 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; tres de 86, 66 y 62 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); uno de 58 años, residente en la provincia de Chaco; uno* residente en la provincia de Tucumán; uno de 58 años, residente en la provincia de Río Negro; y nueve mujeres, tres de 62, 77 y 80 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y cinco de 76, 77, 86, 76 y 88 años, residentes en la ciudad de Buenos Aires (CABA); y una de 82 años, residente en la provincia de Río Negro. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 693.*Uno de los fallecidos no registra información de su edad, la misma será informada oportunamente.Se abrieron zapaterías en la Ciudad con estricto protocola para evitar el contagio del coronavirusDetalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:Buenos Aires 344 | 9044Ciudad de Buenos Aires 420 | 11430Catamarca 0 | 0Chaco 45 | 1090Chubut 1 | 21Córdoba 1 | 464Corrientes 0 | 96Entre Ríos 2 | 53Formosa 0 | 0Jujuy 0 | 6La Pampa 0 | 5La Rioja 0 | 64Mendoza 1 | 101Misiones 1 | 37Neuquén 0 | 152Río Negro 11 | 478Salta 0 | 16San Juan 0 | 5San Luis 0 | 11Santa Cruz 0 | 51Santa Fe 0 | 276Santiago del Estero 0 | 22Tierra del Fuego** 0 | 149Tucumán 0 | 49*Aquellos casos confirmados de Covid-19 que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).