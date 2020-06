Educación presentó el protocolo para volver a clases

Se trata de un propuesta que ahora será analizada en el Consejo Federal de Educación y que se adaptará de acuerdo a las distintas realidades locales.El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, presentó este miércoles la propuesta de protocolos para el regreso a las aulas. El documento, elaborado en conjunto con el Consejo Asesor para el regreso presencial a las aulas, contiene los protocolos mínimos y obligatorios que deberán cumplir las instituciones educativas para poder recibir nuevamente a sus alumnos cuando la situación epidemiológica así lo permita.Se trata de una propuesta que será ahora debatida y tratada en la próxima reunión del Consejo Federal de Educación y luego en el ámbito del Consejo de Universidades.Desde la cartera que conduce Trotta explicaron que los protocolos además podrán adaptarse a las realidades locales y fueron concebidos a partir de la experiencia por la que ya atravesaron otros países en el ámbito educativo y diversos sectores de la economía y la producción.La propuesta prevé dos instancias distintas: la primera, previa a la apertura de los establecimientos para garantizar las condiciones sanitarias necesarias, y la segunda contempla el accionar cuando los establecimientos estén en funcionamiento.Protocolo antes de abrir las puertas:* Capacitar a todo el personal docente y no docente, así como preparar a las familias a través de una campaña en las cuestiones sanitarias básicas relacionadas con COVID-19 y la reapertura de las aulas;* Articular a las escuelas con el sistema local de atención de salud;* Desarrollar un plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones;* Asegurarse de contar con los insumos necesarios (elementos, materiales, equipamiento, mobiliario) según protocolo vigente;* Debe asegurarse el acceso a agua potable, jabón, toallas de papel descartables y cestos de basura;* Se debe garantizar provisión de alcohol en gel, o alcohol 70°, en todas las instalaciones;* Adecuar las aulas y espacios comunes para lograr el distanciamiento físico necesario;* Determinar la cantidad y disposición de estudiantes y la alternancia horaria y diaria para la asistencia;* Colocar la señalética adecuada.Protocolo una vez abiertas las puertas:* Establecer protocolos de ingreso y egreso de los establecimientos;* Diseñar protocolos de uso de transporte público y escolar escalonado y que aseguren las condiciones sanitarias básicas para el traslado;* Mantener en todo momento el distanciamiento social de 2 metros; en recintos con los alumnos sentados -con tapabocas- será de 1,5 metros para nivel primario en adelante;* Cumplir con los protocolos sanitarios ante la confirmación de un caso o de un contacto estrecho con caso confirmado de cualquier persona que haya estado en el establecimiento educativo;* Desarrollar estrategias para que quienes no puedan asistir a la escuela en las instancias presenciales puedan continuarlas en condiciones de mayor equidad posible de manera virtual;* Será obligatorio el uso correcto de un tapabocas casero que cubra boca, nariz y mentón;* Determinar acciones para el personal y estudiantes en condiciones de riesgo, que no puedan asistir a las instituciones, garantizando el derecho al trabajo y a la educación;* No se realizarán eventos o reuniones dentro de los establecimientos;* Mantener ventilación natural en todas las instalaciones;* Realizar limpieza y desinfección constantes, especialmente en zonas de mayor contacto y circulación, y con cada cambio de turno;* Si se detecta un caso confirmado o sospechoso se suspenderán las clases por un día para realizar desinfección exhaustiva.Tras presentar la propuesta de protocolos Trotta aseguró que “capacitar a nuestras y nuestros docentes y no docentes y preparar a las familias para la vuelta a una escuela que no será la misma que en marzo, requiere de cuidados específicos y normas nacionales siendo que el sistema educativo moviliza a más de 15 millones de personas por lo que resulta definitorio el nivel de circulación del virus en cada lugar previo al regreso”.Por su parte, Diego Golombek, director del INET y responsable del consejo asesor, señaló que “es fundamental hacer la distinción entre protocolos que son obligatorios y recomendaciones que serán adaptadas a cada jurisdicción. También estamos trabajando en protocolos para aplicar en el transporte público y el escolar, así como elaborando recomendaciones para modalidades educativas específicas como la artística, educación técnico profesional (ETP), educación física, educación especial, educación en contextos de encierro, escuelas y facultades de salud”.