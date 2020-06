El presidente anuncia hoy la extensión de la cuarentena por dos semanas más

Alberto Fernández anuncia hoy la prolongación del aislamiento social y obligatorio por, al menos, dos semanas más. De acuerdo a lo que trascendió, gran parte del país ingresará a la llamada “nueva normalidad”. La nueva fase de la cuarentena tendrá foco especial en el Área Metropolitana (Amba), que agrupa a la Capital Federal y 40 municipios bonaerenses, dado que es el territorio donde se concentran la enorme mayoría de los casos de covid-19, junto a las capitales de las provincias de Chaco y Córdoba.Este jueves a las 20, desde la Quinta de Olivos, Alberto Fernández formalizará la prolongación del aislamiento en Argentina que, de acuerdo a trascendidos, es hasta el 21 de junio próximo. De acuerdo a lo que publica hoy el diario Página 12, el Presidente anunciará hoy la extensión de la cuarentena por otras dos semanas en el AMBA mientras que en el resto del país se ingresará mayormente en la "nueva normalidad". La novedad de esta nueva prórroga será la decisión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de flexibilizar las condiciones, con la habilitación en CABA de más comercios y la posibilidad de un atípico running nocturno.La nueva fase encontrará al país con diversas realidades. En Gran Rosario y Gran Santa Fe se está a la espera la flexibilización de actividades, como por ejemplo, la apertura de bares y restaurantes luego de que ayer se avanzara en la reactivación de la "actividad laboral de las empleadas y empleados de casas particulares". También se aprobó el trabajo administrativo a puertas cerradas de "sindicatos, entidades gremiales empresarias, obras sociales, cajas y colegios profesionales, partidos políticos, administración de Universidades Nacionales y Privadas, y entidades deportivas". Se habilitaron locales gastronómicos (bares, restaurantes, rotiserías, heladerías, y otros de venta de productos alimenticios elaborados), con la modalidad "para Ilevar" (también Ilamada "take away"). Lo mismo rige para el comercio minorista en centros comerciales, paseos comerciales o shoppings.Capital FederalEl presidente Alberto Fernández recibió en la Residencia de Olivos al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a expertos en infectología y salud infantil para analizar la situación de los niños, niñas y adolescentes durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.En el encuentro, las autoridades porteñas presentaron una serie de propuestas, entre ellas la posibilidad de "ampliar" las salidas recreativas de niños y adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires en la nueva fase de la cuarentena que se inicia el lunes próximo, además de comenzar a preparar el protocolo de reapertura de escuelas en conjunto con expertos con el objetivo de "brindar un horizonte de futuro para la vuelta a las clases presenciales", informaron fuentes oficiales.Hasta ahora, en la Ciudad, las salidas de los niños están permitidas en casos de compras de alimentos siempre y cuando estén acompañados por sus padres, y desde mediados de mayo se dio el aval también para que los menores puedan dar paseos diarios de una hora un día del fin de semana y a no más de 500 metros de su domicilio, según la terminación del DNI de los progenitores.Las medidas propuestas por el gobierno porteño también incluyen nuevas intervenciones en el espacio público, la creación de circuitos lúdicos y tecnológicos, la adaptación para los más chicos de los mensajes sobre la pandemia y las formas de prevenir la enfermedad, y foros de conversación e intercambio para adolescentes, entre otras.La propuesta presentada al gobierno nacional resume el consejo de especialistas de múltiples disciplinas convocados por el jefe de Gobierno para analizar nuevas medidas que contemplen el "bienestar físico y emocional de los más chicos durante la cuarentena", señaló el Ejecutivo porteño en un comunicado dado a conocer tras el encuentro en Olivos.Los especialistas coincidieron en que diversos estudios anticipan posibles problemas de salud mental asociados a la pandemia, principalmente depresión, estrés postraumático y ansiedad.Del encuentro en la quinta presidencial participaron además el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; el vicejefe de gobierno, Diego Santilli; la presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Karina Leguizamón, y el secretario General de Relaciones Internacionales porteño, Fernando Straface, informaron a Télam fuentes oficiales.También estuvieron las especialistas Luisa Brumana, representante de UNICEF en la Argentina ; Ángela Gentile, jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital Gutiérrez; Carlota Russ, infectóloga y pediatra de la Sociedad Argentina de Pediatría; y Andrea Abadi, directora infantojuvenil de la Fundación INECO y el párroco de la Villa 3, de Villa Soldati, Adrián Bennardis, integrante de la Pastoral Social de Niñez.Buenos AiresPor su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof -quien compartió al mediodía un acto con Fernández en Campana- aseguró que "se mantendrán los controles" en la zona del AMBA, aunque adelantó que se habilitarán más actividades en los municipios de la provincia con escasa circulación viral."En la provincia de Buenos Aires se dan dos realidades muy distintas entre los municipios del interior y los del Gran Buenos Aires, y estos fenómenos paralelos requieren tomar medidas acordes a cada lugar cumpliendo con los criterios epidemiológicos generales", sostuvo Kicillof, según informó el gobierno bonaerense.El mandatario provincial mantuvo una reunión con el comité de expertos y más de 50 intendentes y representantes de municipios bonaerenses vía teleconferencia, y anticipó que "los distritos con escasa circulación viral irán hacia una etapa con más actividades habilitadas, mientras que en el AMBA se mantendrán los controles necesarios, buscando disminuir cada vez más la transmisión".