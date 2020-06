Ginés González García y la cuarentena: “Santa Fe tuvo un magnífico desempeño”

El ministro de Salud de la Nación, Ginés Gonzáez García.

















El ministro de Salud de la Nación elogió la política sanitaria de la provincia y de la ciudad de Rosario, y el cumplimiento de las medidas por parte de la población. En relación con la salida de los porteños a correr en masa a las calles y sin barbijo sentenció: “Está mal”El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, analizó la situación de Argentina en relación con el coronavirus. En diálogo con De 12 a 14 (El Tres), elogió las medidas sanitarias implementadas por las autoridades de gobierno, tanto en la provincia de Santa Fe, como en Rosario, en particular. También felicitó a los ciudadanos que cumplieron la cuarentena y se comportaron como estaba pautado.El ministro se refirió al regreso a la actividad física en la vía pública en Ciudad de Buenos Aires. “Vi las imágenes de Buenos Aires. Está mal. Si no hacemos las cosas bien, vamos a ir para atrás. No puede pasar lo que pasó anoche: una multitud en las calles de una ciudad donde sabemos que el virus está circulando. Es algo que hay que modificar. La autoridad local está preocupada y seguramente tomará alguna medida”.Santa Fe: “Un magnífico desempeño"“Ayer hablé con el gobernador de Santa Fe y me parecieron muy oportunas las medidas que tomaron en esa provincia. Ha tenido un magnífico desempeño, sobre todo en su estructura sanitaria”, señaló González García.Y luego detalló: “Controlaron rápidamente los casos que habían aparecido al principio. Santa Fe es hoy una provincia muy tranquila, sobre todo teniendo en cuenta, en el caso de Rosario, que viven en una magalópolis. Es una gran ciudad con muchos barrios vulnerables que tiene un grado de riesgo importante”.“Por eso –dijo– ese trabajo que hicieron no se puede perder por inconducta de algunos. Esto es un tema de responsabilidad colectiva y no hay que tirar el esfuerzo del aislamiento que hicimos todos y que no fue agradable. Hay que trabajar dentro de las pautas. En Santa Fe se cumplieron muy bien”.El ministro puso como ejemplo el sistema de transporte de carga de la provincia, en el marco de una reunión que mantuvo este lunes con transportistas: “Ayer me reuní con transportistas y el ejemplo que utilicé fue el de Santa Fe y lo que pasó con los puertos, 650 mil camiones y ningún problema. Una gran circulación, vital para Argentina, ya que por esa provincia sale el 75% de la cosecha, y se hizo todo extraordinariamente bien, sin ningún conflicto”, destacó.El funcionario elogió el sistema de Salud Pública de Santa Fe y en especial al comité operativo que funciona tanto en Rosario y Santa Fe como en otras ciudades, donde se trabaja coordinadamente, se hace vigilancia epidemiológica, se realiza control de foco apenas se presenta un caso y controlan los contactos que lo rodean, se hacen los testeos como corresponde y se aplicó como nunca antes la vacuna antigripal. “También contribuimos desde Nación con insumos, respiradores e indumentaria de protección para los trabajadores de la salud”, agregó.Argentina: dos paísesEl ministro admitió que “desde el punto de vista epidemiológico, hay dos países: una cosa es lo que pasa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), en el departamento San Fernando (Chaco), algo de Río Negro y Trelew. Y otra cosa es lo que pasa en el resto del país (alrededor del 85% del país) que tiene desde este lunes, una serie de medidas nuevas que implican intentar ir volviendo como queremos”.“A ninguno le gusta la cuarentena –remarcó–. Nadie quiere la cuarentena, pero ha sido la medida más efectiva a nivel mundial. Por eso tenemos que conservar ese capital que logramos, sobre todo porque no estamos en época de declive. Está creciendo. Despacio, pero creciendo porque el Amba tiene una cantidad tremenda de gente”.Con respecto al fin de la cuarentena, el ministro señaló: “No me gusta aventurar. Siempre vamos a intentar segmentadamente. Cada lugar del país no es igual al otro. De todos modos, hay que tener en cuenta que el momento más crítico para las enfermedades respiratorias es sobre fines de junio y principios de julio, por lo cual me parece difícil que hablemos de salir de esto antes de agosto”.“No me gusta adivinar –aclaró–. Esto es día a día. Si tenemos un pico fuerte, vamos a tener que apretar el freno; en cambio si mejora, vamos a seguir tomando medidas parciales. En u. sector crítico como la Educación de los chicos –que a mí me preocupa mucho, sobre todo la primaria. estamos pensando en aperturas segmentadas, según los distintos lugares del país y según los establecimientos”.“Tenemos que tener paciencia, tener claro todo lo que hemos conseguido y valorar lo que hemos evitado, tragedias grandes como las que han ocurrido en muchos países (unos lejanos y otros cercanos). Todo eso lo construimos entre todos los argentinos y queremos cuidarlo.Educación y Poder Judicial“Con el Poder Judicial no me quiero meter, pero para mí y se lo dije a la Corte Suprema, los juzgados federales que están en zonas donde está permitida la circulación, deberían empezar a funcionar”, sostuvo el ministro de Salud.“Con respecto a las clases, el problema no son los pibes –que hacen episodios muy suaves y lentos de la enfermedad–, el problema es la capacidad de transmisión de los pibes porque juegan y están todos juntos, traen y llevan del hogar donde a veces, también viven personas de edad avanzada. El riesgo siguen siendo los que tienen una cierta edad o los que tienen patologías previas. Ese grupo no puede dejar de ser cuidado”, afirmó, y puso como ejemplo a los países que abrieron las escuelas, como Israel, y les fue mal. Tuvieron que volver rápido porque el virus se expandió mucho y a mucha velocidad”.“Estoy repodrido de la cuarentena"En tono irónico, y en relación con ciertos comentarios de la oposición referidos a la extendida cuarentena, el ministro expresó: ¿Cómo vamos a estar enamorados de la cuarentena? Yo estoy repodrido de la cuarentena. Sufro como loco. No veo a mis amigos, ni a mis nietos, ni a mis hijas. Estoy de casa al trabajo y del trabajo a casa, pero no hay ninguna cosa mejor. La idea es cuidar, no curar a la gente, y para cuidar hay que evitar que se enferme".En cuanto al presidente Alberto Fernández, sus viajes y su contacto con la gente y varias veces, sin barbijo, el ministro señaló: “El presidente tiene que estar cerca de la gente. Siempre dijo que quiere un gobierno federal y lo mismo me pasa a mí. Tienen riesgo los viajes, pero más riesgoso es estar en Buenos Aires. Es verdad que un poco más debería cuidarse el presidente y también todos nosotros que lo acompañamos”, dijo y finalizó refiriéndose a su estado de salud: “Estoy muy bien. Estuve internado, pero me hice controles y estoy fenómeno y con ganas como siempre”, concluyó.