La isla sigue ardiendo por la quema de pastizales y las imágenes son impactantes

Fuente: rosarioplus.com

La postal del humo por la quema de pastizales ya no sorprende a nadie en la ciudad de Rosario. Sin embargo la imagen de un enorme foco de incendio en las islas, durante este viernes por la tarde-noche, impactó por la crudeza y nitidez de las llamas.Más de un usuario de Twitter compartió fotos con la preocupación habitual que significa semejante incendio. "Otra noche que no se duerme", "On fire la isla", "Hasta cuando esto?", "Duele ver esto, esperamos que termine pronto", publicaron acompañando algunas fotos que lejanas. A continuación compartimos algunas fotos de Rosarioplus donde se ve el infierno desatado en las islas en distintos focos, los más impactantes frente a La Fluvial y a Villa Gobernador Gálvez .El viernes se llevo a cabo una mesa de trabajo integrada por representantes ambientales de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, más Nación para articular "una respuesta interjurisdiccional" al incremento de quema de pastizales en las islas del delta de Paraná que ya alcanzaron las 5.400 hectáreas desde el inicio de este año, informó el Ministerio de Seguridad de la Nación.En el acuerdo se resolvió la suspensión por 180 días de las quemas de pastizales del Delta del río Paraná como medida de emergencia, y dos aviones hidrantes de Nación permanecerán en Rosario por el término de 50 días, mientras se buscan medidas de fondo de cara a una nueva reunión para dentro de 90 días.