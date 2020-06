LA PROVINCIA PRESENTÓ EL PROYECTO SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE CONTROL POLICIAL

Sain planteó la necesidad de profundizar el sistema externo de control policial y garantizar el derecho a la defensa policial ante situaciones de procesamiento administrativa o penal.El Gobierno Provincial, a través del ministro de Seguridad Marcelo Sain, presentó una nueva edición del ciclo de “Lineamientos del nuevo sistema de seguridad y policial de Santa Fe”. En esta oportunidad, se planteó la necesidad de profundizar el sistema externo de control policial y garantizar el derecho de la defensa policial ante situaciones de procesamiento administrativa o penal.La misma se realizó en la sede de la Universidad Nacional de Rosario y participaron especialistas en el tema y vecinos que pudieron evacuar consultas durante la transmisión en vivo, abierta a la comunidad. Estuvieron presentes el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci; la directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Livatchky y el fiscal de Rosario, Luis Schiappa Pietra.UNA SECRETARÍA DE CONTROL POLICIALSain abrió el encuentro haciendo referencia a la situación actual del sistema de control policial en la provincia de Santa Fe y expresó: “En el proyecto de Ley proponemos cambios muy profundos en el sistema de Control Policial y que requieren que se le de continuidad en el tiempo, por lo tanto es necesario que todos los niveles de gobierno lleguemos a un acuerdo y trabajar sobre estos cambios en conjunto”.Asimismo, el titular de la cartera de Seguridad indicó que “hay sistemas de control policial interno, es decir, que se desenvuelven dentro de la misma policía, que son eficientes en el mundo y hay sistemas externos, que generalmente están vinculados en situaciones en las que la policía está atravesada por situaciones irregulares, y no han logrado construir un sistema eficiente y garantista”.“En la actualidad vemos cuatro grandes problemas: violencia institucional, corrupción institucional, vinculaciones con el crimen o violencia de género y en esto queremos enfocarnos para profesionalizar a la policía y mejorar todos los niveles de la institución policial”, agregó el ministro.Por otro lado, Sain destacó: “Es imprescindible que el policía pueda defenderse ante un proceso de investigación penal o administrativa y que puedan ejercer todos los derechos y garantías correspondientes a fin de conocer todo sobre el sumario administrativo y el proceso penal”.“Hoy vemos que hay una lógica activa en el sistema de control policial que funciona ante una falta evidente o expuesta pero no hay ningún tipo de prevención de estas faltas porque carecen de la especialización necesaria en dicha materia”, continuó el funcionario.El ministro también mencionó la creación de la Secretaría de Control Policial y la Agencia de Control Policial: “Esto nos permitirá tener un sistema que se enfoque en una función más preventiva, atenta a reconocer focos de corrupción interna o delitos criminales, fundamental para no tener un sistema netamente reactivo, que pueda trabajar en una investigación administrativa independiente de la parte judicial y penal, y que se base en una policía especializada en investigar principales hechos o crímenes”.CONDICIONES LABORALES DE LA POLICÍAOtro de los puntos tiene que ver con las condiciones laborales de los policías, para eso el gobierno creó la “Subsecretaría de Bienestar y Género”: “Esto es muy importante porque ninguna institución policial puede defender los derechos de los ciudadanos si, dentro de la propia organización, sus derechos están pisoteados. Este tema es indispensable”.“La violencia laboral dentro de la policía es un tema relevante. Queremos retomar este tema, llevarlo a un plano legal y darle un nivel de profundidad. Para eso creamos un instrumento, y estamos continuando la iniciativa de gobiernos anteriores. Ahí deben estar sentados el Estado y los representantes de los y las policías discutiendo diversos temas. La calidad de la seguridad en la prestación del servicio policial también depende del bienestar de los y las policías”, afirmó el Ministro.EVALUACIÓN DE DESEMPEÑOTambién se refirió a la evaluación del desempeño policial, “No solo debemos procurar que no cometan faltas sino que cumplan sus funciones, tareas y acciones de funcionario público, es importante tener policías honestos pero también eficaces en sus tareas”.En este sentido, “la Secretaria de control policial con funcionarios expertos en estas funciones, estarán enfocados en identificar, investigar y sancionar faltas graves y muy graves que pongan en tela de juicio la continuidad de los efectivos policiales dentro de la fuerza, que haga investigaciones planificadas y más profundas”.“Todo lo que hemos diseñado es en base a los derechos básicos del personal policial, deberes, prohibiciones, principios básicos y obligaciones funcionales dentro de la institución policial, estrictamente referenciadas en su labor, nada ajeno al trabajo policial”, indicó Sain.UN DEBATE ABIERTOPor su parte, Paula Livatchky remarcó: “Es un hecho inédito que este proyecto de Ley se someta a una discusión abierta al público, el nuevo sistema de control policial es imprescindible y me parece que el planteo de proponer una reforma en la policía de Santa Fe es muy importante para todo el país”. “En general, la agenda de control policial es muy postergada en toda la República Argentina y ninguna policía está funcionando bien en este sentido, por ello esto es una oportunidad para crear una nueva policía dentro de la Fuerza que luego se puede replicar en el resto de las policías del país, a nivel federal estamos totalmente atrasados “.Por otro lado, Luis Schiappa Pietra remarcó: “Es sin dudas una discusión central que hace a la democracia federal y sobre todo a la policía de Santa Fe, es sin dudas un debate de ruptura en la sociedad y claramente es una ley muy interesante por muchos aspectos”. “Es un proyecto que llevará un largo plazo pero que debe consolidarse en todos los estamentos de gobierno y poder construir juntos un discurso conjunto del Estado, para trabajar en un modelo integral de abordaje de esta problemática”, concluyó.