Murió Hermes Binner, el ex gobernador tenía 77 años y estaba internado en Casilda

Binner fue internado el domingo 21 de junio en la unidad de terapia intensiva de la clínica privada Primordial de Casilda. El ex gobernador y ex intendente de Rosario



Cuatro días después, el jueves,



Binner, quien vivió los meses anteriores en un geriátrico de esa ciudad con un Alzheimer avanzado y problemas renales, había cumplido 77 años el viernes 5 de junio.



Ese día recibió una suerte de homenaje en vida con un aplauso que tambié. sirvió de reconocimiento como el hombre que diseñó el sistema de salud pública de Rosario, clave para los buenos resultados epidemiológicos en el marco de la pandemia de coronavirus.



“El quería que todos tuviéramos las mismas posibilidades,

Una imagen que durante mucho tiempo fue habitual: Binner caminando por Rosario y saludando a los ciudadanos. Una imagen que durante mucho tiempo fue habitual: Binner caminando por Rosario y saludando a los ciudadanos.

Más allá de que fue gobernador de Santa Fe (entre 2007 y 2011; el primer gobernador socialista de Argentina), diputado nacional y candidato presidencial, la figura de Binner está fuertemente asociada al desarrollo de Rosario y, en particular, al armado de un sistema de salud pública sólido y solidario, con la construcción del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez como emblema.



Pese a eso, no nació en la ciudad junto al Paraná sino en Rafaela, el 5 de junio de 1943. Estudió Medicina en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Fue cardiólogo y se especializo en medicina del trabajo y anestesiología. Militó en el socialismo desde la facultad: en el Partido Socialista Argentino (PSA), el Partido Socialista Popular (PSP) y el reunificado Partido Socialista (PS).

Durante sus primeros años como médico. Durante sus primeros años como médico.

Fue director y vicedirector de hospitales públicos de la provincia de Santa Fe y en 1989 asumió como Secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, durante la gestión del entonces socialista Héctor Cavallero. Allí comenzó su acción transformadora, que en los años siguientes se reflejó, por ejemplo, en la conversión de lo que era el Monumento al Pozo, una obra abandonada por muchísimos años, en el Cemar. Binner fue internado el domingo 21 de junio en la unidad de terapia intensiva de la clínica privada Primordial de Casilda. El ex gobernador y ex intendente de Rosario ingresó con un cuadro de neumonía aguda. Se le realizó el hisopado por covid-19 y dio negativo.Cuatro días después, el jueves, su cuadro presentó una complicación y se adelantó que su evolución clínica era “desfavorable". Hoy a la mañana se informó que la situación se había complicado aún más.Binner, quien vivió los meses anteriores en un geriátrico de esa ciudad con un Alzheimer avanzado y problemas renales, había cumplido 77 años el viernes 5 de junio.Ese día recibió una suerte de homenaje en vida con un aplauso que tambié. sirvió de reconocimiento como el hombre que diseñó el sistema de salud pública de Rosario, clave para los buenos resultados epidemiológicos en el marco de la pandemia de coronavirus.“El quería que todos tuviéramos las mismas posibilidades, tener el mismo acceso a la salud ”, resumió el ex ministro de Salud de la provincia, Miguel Angel Cappiello, al convocar a ese “aplausazo” conmovedor. Más allá de que fue gobernador de Santa Fe (entre 2007 y 2011; el primer gobernador socialista de Argentina), diputado nacional y candidato presidencial, la figura de Binner está fuertemente asociada al desarrollo de Rosario y, en particular, al armado de un sistema de salud pública sólido y solidario, con la construcción del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez como emblema.Pese a eso, no nació en la ciudad junto al Paraná sino en Rafaela, el 5 de junio de 1943. Estudió Medicina en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Fue cardiólogo y se especializo en medicina del trabajo y anestesiología. Militó en el socialismo desde la facultad: en el Partido Socialista Argentino (PSA), el Partido Socialista Popular (PSP) y el reunificado Partido Socialista (PS).Fue director y vicedirector de hospitales públicos de la provincia de Santa Fe y en 1989 asumió como Secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, durante la gestión del entonces socialista Héctor Cavallero. Allí comenzó su acción transformadora, que en los años siguientes se reflejó, por ejemplo, en la conversión de lo que era el Monumento al Pozo, una obra abandonada por muchísimos años, en el Cemar.





Binner y Bonfatti durante la construcción del Cemar.

Binner con Caruana, el actual secretario de Salud municipal. Binner con Caruana, el actual secretario de Salud municipal.













Fuente: rosario3.com

El ex gobernador tenía 77 años y estaba internado en Casilda, por una neumonía aguda. Fue intendente de Rosario por dos períodos y se convirtió en el primer gobernador socialista de la Argentina. Fundó el sistema de salud pública que hoy permite a la ciudad pasar mejor que cualquier otra gran metrópoli la pandemia de coronavirus.El ex gobernador Hermes Binner murió este viernes a los 77 años, después de una neumonía aguda que obligó a internalo la última semana. "Se fue el mejor de los nuestros", le dijo a Rosario3 un dirigente socialista santafesino.En 1993 fue concejal desafiando al entonces intendente Cavallero, que impulsó a Rita Colli como candidata y luego terminó aliándose con el menemismo y fundado otro partido. Binner ganó y eso le abrió las puertas para en 1995 llegar a la intendencia por primera vez. Fue reelegido en 1999.Durante su gestión, además del eje en la salud, se destacó la descentralización del Estado municipal y la división en seis zonas con Centros Municipales de Distrito (CMD). También comenzó la denominada “apertura al río” y se levantó el Tríptico de la infancia, entre otros. Abrió el camino también a una nueva política cultural, con Chiqui González como estandarte.Después de esos ochos años en el Palacio de los Leones, buscó la gobernación en 2003 pero perdió ante Jorge Obeid por la ley de lemas (había sido más votado que el dirigente peronista).En 2005, resultó electo diputado nacional por Santa Fe por el Frente Progresista, Cívico y Social, la alianza entre el Partido Socialista, la Unión Cívica Radical, el ARI y el Partido Demócrata Progresista, que aún perdura en la provincia.El 2 de septiembre de 2007, en su segundo intento, Hermes Binner se consagró gobernador de Santa Fe y se convirtió en el primer mandatario provincial socialista de la historia del país.En 2011 se presentó como candidato presidencial desde el Frente Amplio Progresista y con el 16,8 por ciento de los votos fue el segundo más votado detrás de Cristina Fernández de Kirchner (54,1), quien logró la reelección.Un año más tarde asumió la presidencia del Partido Socialista y en 2013 fue el más votado en Santa Fe como primer candidato a diputado nacional. Sin embargo, en 2015, no fue repitió como candidato presidencial, fue con lista propia como aspirante al Senado y terminó cuarto. Fue su última presentación a una elección y ya se empezó a hablar de problemas en su salud.