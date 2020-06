Murió una mujer de 88 años por coronavirus en Rosario

Una mujer de 88 años que padecía coronavirus murió este lunes en Rosario como consecuencia de la enfermedad y se convirtió en la segunda víctima fatal en la ciudad y la cuarta en la provincia de Santa Fe.El deceso fue confirmado por las autoridades sanitarias luego del reporte diario que para la jornada no había registrado ningún nuevo caso positivo ni en la ciudad y en la provincia de Santa Fe.La mujer estaba domiciliada en la zona norte de Rosario y era familiar directa del viajante que se contagió por sus traslados a Buenos Aires , provocando una segunda oleada de casos tras varias semanas sin positivos.Se trata de la segunda persona que fallece en Rosario víctima de coronavirus. El primer caso fatal había sido el del cónsul chileno Fernando Labra Hidalgo el 1° de abril pasado El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe informó oficialmente que el diagnóstico del caso de la mujer que falleció este lunes fue realizado el 20 de mayo, momento en el cual se establece la internación en un sanatorio privado, en el área de terapia intensiva y con asistencia respiratoria mecánica. "La paciente era contacto de caso confirmado", detalló el Ministerio de Salud santafesino.El gobierno provincial también indicó que el deceso se produjo "luego del corte diario que se realiza para el informe provincial de la situación de casos".Al mismo tiempo, la Municipalidad de Rosario comunicó la información del caso de este lunes en las redes sociales:Por otra parte, el reporte diario del Ministerio de Salud provincial no informó de nuevos contagios en territorio santafesino , que se mantiene en 285 casos acumulados desde el inicio de la pandemia.De los casos atendidos y estudiados en la provincia un total de 237 pacientes son confirmados no activos (previamente pacientes con criterio de alta).En la provincia 143 casos continúan en estudio.