Nueva fase anunciada para Santa Fe: ¿qué se puede hacer ahora y qué no?, cabe aclarar que hay que esperar las palabras del gobernador Omar Perotti

El presidente Alberto Fernández confirmó que Rosario y toda la provincia salen del aislamiento obligatorio para pasar al “distanciamiento social”, aunque aclaró que “la apertura se hará por distritos y no por provincias”. Qué cambia y qué sigue prohibido de ahora en más.





En Rosario será obligatorio guardar distancia de dos metros y usar tapabocas. (Alan Monzón/Rosario3)

















Fuente: rosario3.com

Cabe aclarar que hay que esperar las palabras del gobernador Omar Perotti para definir como se va a llevar la nueva etapa en la provincia.El presidente Alberto Fernández anunció este jueves que se mantendrá el aislamiento en todos los lugares donde haya circulación comunitaria de virus, como el Amba, el Gran Chaco, el Gran Córdoba y Trelew, en tanto que el resto del país implementará un "distanciamiento preventivo", con pocos o nulos casos de coronavirus. Entonces, la pregunta que se plantea en Rosario y el resto del territorio provincial, es qué se puede hacer a partir de ahora y qué sigue igual. Luego, en la rueda de preguntas, el presidente avisó que la apertura se hará “por distrito y no por provincia”.Luego de introducir que “en 18 provincias no hay circulación comunitaria del virus”, el presidente comentó que “por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es una diferenciación”.El mandatario precisó que “vamos a mantener el aislamiento social preventivo en los lugares con circulación comunitaria del virus, allí la situación va a seguir igual que ahora”. Y en lo que respecta a Santa Fe, que no tiene circulación comunitaria, dijo que “ahora el resto del país va a salir de ese aislamiento y va a entrar en la etapa del distanciamiento social preventivo y obligatorio”.“¿Qué diferencia hay entre uno y otro?, planteó Fernández. Detalló que “el aislamiento social indica que las personas deben quedarse en sus casas”.Después subrayó que “en el distanciamiento social, los que vivan allí pueden circular, trabajar y realizar sus actividades, siempre que guarden la distancia de dos metros unas de otras”.El presidente también afirmó que “los comercios y las industrias deben garantizar estas medidas”.“Vamos a exigir el uso de tapabocas, la ventilación de los ambientes y la desinfección de las superficies”, resaltó.