đź—Ł️ * PEROTTI: “ESTAMOS EN UN MOMENTO DONDE LA CURVA DE CONTAGIOS POR CORONAVIRUS SE HA ACELERADO, POR ESO AUMENTAMOS FUERTEMENTE LOS CONTROLES DE INGRESOS A LA PROVINCIA”*

đź“Ś _ El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, instĂł a los santafesinos y santafesinas a trasladarse lo menos posible ante el crecimiento de casos positivos por Covid-19 en el territorio provincial, al afirmar que “si no tenemos que movernos no lo hagamos, si no tenemos que viajar a Buenos Aires, Chaco o Entre RĂ­os porque la actividad no es esencial, no lo hagamos. Estamos en un momento donde la curva de contagios por Coronavirus se ha acelerado, por eso hemos aumentado fuertemente los controles de ingresos a la provincia”.