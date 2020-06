Reuniones sociales en riesgo y mucho más el ciclo lectivo: "Nunca hubo fecha para volver a las aulas"

Fuente: rosario3.com

La ministra Martorano sostuvo que el incumplimiento de las pautas de cuidado en los encuentros afectivos hacen que se evalúe suspenderlos. Sobre el ciclo lectivo, ve difícil que se retome en agosto. Más rotundo, Perotti dejó en claro que no habrá regreso a las escuelas "hasta que estén dadas todas las condiciones"La ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, reafirmó que Santa Fe no tiene circulación comunitaria de coronavirus, pero advirtió que la curva de casos sube por el contacto con personas que viajan a provincia vecinas y advirtió que es necesario cumplir e intensificar los cuidados porque si no se van a terminar suspendiendo flexibilizaciones como las reuniones sociales, una instancia que la funcionaria ve como de riesgo si no se tomar los recaudos necesarios.“Hoy no tenemos circulación comunitaria. Testeamos en bares, mercados y transporte, y no tenemos positivos. En todos los casos que tenemos siempre hay un nexo epidemiologico por viaje a la región de Amba y un poco a la provincia de Chaco”, resumió Martorano en diálogo con el programa De 12 a 14, de El Tres.La ministra explicó que el problema se dio con personas que viajaron a zonas con circulación comunitaria, volvieron y en lugar de guardar el aislamiento han socializado. Por eso, esta semana se firmó el decreto que obliga a guardar 14 días de aislamiento a quien viaje y vuelva a Santa Fe, sea a provincias con o sin circulación comunitaria.Pero además, advirtió sobre el relajamiento de la cuarentena en los sectores más acomodados de la sociedad y dijo que eso pone en riesgo las reuniones sociales. “Esto se ha permitido porque es bueno para la salud psíquica, pero deben ser con cuidado, con un máximo de diez personas, y en ambiente ventilado”. Y advirtió: “No queremos suspenderlas, pero si la foto que vemos nos indica que son posibles poco de contagio lo haremos”.Además, insistió que se trabaja en protocolos para reanudar las clases en agosto, pero dejo en claro que ve complicado que efectivamente se pueda producir ese regreso a las aulas si el contexto se sigue complejizando."Nunca hubo fecha", dijo en ese sentido, más tarde, el gobernador Omar Perotti. Y remarcó que las clases no van a volver si no están dadas todas las condiciones.