Vacaciones de invierno: analizan permitir vuelos entre algunas provincias

Fuente: minutouno.com

La propuesta de la ANAC sería solo para vuelos de cabotaje entre provincias que no registren casos recientes de coronavirus. Necesita la aprobación del Ministerio de Salud.En medio de la pandemia de coronavirus , el Gobierno analiza autorizar vuelos de cabotaje para las vacaciones de invierno. Por el momento, solo serían entre provincias que no registraran casos recientes de contagios. La medida es evaluada por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) y deberá contar con la autorización de Ministerio de Salud.En Argentina, las vacaciones de invierno están previstas entre el 20 y el 31 de julio en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santiago del Estero y Jujuy. Del 6 al 17 de julio en Chubut, La Rioja, Mendoza y Neuquén, y el resto de las provincias del 13 al 24 de julio."Hicimos una propuesta al ministro de Transporte, Mario Meoni, de habilitar rutas dentro de Argentina entre aquellas provincias que no hayan tenido casos positivos de coronavirus en el último tiempo y pensando en la temporada de invierno", dijo Paola Tamburelli, titular de ANAC, al diario Clarín.Por el momento, la fecha dispuesta para retomar los vuelos en Argentina es el 1 de septiembre y desde ANAC se emitió una resolución que prohíbe la venta de pasajes previos a ese día, lo cual también está dispuesto por DNU del Poder Ejecutivo desde el 20 de marzo, cuando comenzó la cuarentena.La decisión de retomar los vuelos no depende enteramente de la ANAC sino que debe ser el Presidente quien decida levantar el DNU dispuesto por la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio con motivo de la pandemia de coronavirus que, hasta el día de hoy, en Argentina dejó 570 muertos.Por otro lado, agencias de turismo y empresas aéreas también reclamaron ante el ministro de Turismo, Matías Lammens, que se habiliten los vuelos para reactivar el sector, que sufre una profunda crisis económica debido a la pandemia.“Hoy en China, el tráfico aéreo doméstico ya está al 50% de los niveles de 2019 y más del 90% de sus hoteles ya están abiertos. El movimiento interno en sus vacaciones de mayo llegó al 50-60% de 2019", compararon desde Invertur –que agrupa agencias y líneas aéreas- a Clarín."En contrapartida, la recuperación aún no llega a los mercados internacionales, y no llegará en el corto plazo, dada la restricción de arribos internacionales por temor a un rebrote", sostuvieron.