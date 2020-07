ACEBAL: ⛔️ARCO SANITIZANTE EN EL INGRESO ⛔️

ACEBAL: ⛔️ ARCO SANITIZANTE EN EL INGRESO ⛔️

En la mañana de hoy se instaló un arco santizante en el acceso a Acebal para la desinfección de personas (no vehículos) y que funciona con productos específicos que no dañan la ropa y son de alta eficacia sanitaria.

El uso del arco es indispensable para trabajadores esenciales que provengan de otras localidades o provincias aunque puede ser utilizado por cualquier conductor que lo desee.

Agradecemos al Corredor Vial Nro. 4 Ruta 18 por su aporte para cubrir parte del costo de la cabina.

VECINXS DE ACEBAL:

Estamos es ascenso constante de casos positivos en nuestra provincia

Reforcemos los cuidados, no salgamos de casa de no ser necesario y extrememos medidas de distanciamiento, higiene y ventilación.

Siempre salgamos con barbijo y usémoslo en casa si recibimos a la familia, no nos relajemos!

Comuna de Acebal. 10 de julio de 2020.-