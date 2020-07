Carla Vizzotti: "Cualquier resfrío que tengamos es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario"

Fiebre

Tos seca

Cansancio

Molestias y dolores

Dolor de garganta

Diarrea

Conjuntivitis

Dolor de cabeza

Pérdida del sentido del olfato o del gusto

Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies

Dificultad para respirar o sensación de falta de aire

Dolor o presión en el pecho

Incapacidad para hablar o moverse









Fuente: minutouno.com

La secretaria de Acceso a la Salud advirtió sobre la importancia de no subestimar síntomas leves y pidió no subestimar la situación del coronavirus.En el marco de la búsqueda de casos de coronavirus y contactos estrechos para poder realizar los testeos correspondientes, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti advirtió este miércoles en el informe diario del Ministerio de Salud sobre la importancia y la necesidad de no minimizar síntomas leves compatibles a un resfrío.“Es frecuente que personas con síntomas muy leves no hubiesen consultado a un médico si no hubiese ido el equipo de salud de DetectAr para testearlos”, comentó Vizzotti a raíz de la experiencia del programa que se lleva a cabo en medio de la pandemia.Según indicó, las personas “no jerarquizan a un resfrío como coronavirus” y la respuesta más común es minimizar síntomas como dolor de garganta leve o fiebre que no alcanza los 38°C, por lo que la persona lo relaciona a un simple resfrío y no hace la consulta correspondiente a las autoridades sanitarias.“En la vigilancia de laboratorio de los virus que circulan en Argentina por lo general son influencia (Gripe A en adultos) y sincitial respiratorio (broquiolitis en niños y bebés). Este año, entre la semana 1 y 23, de las 17.741 muestras que dieron positivas para virus respiratorios, el 95% es positiva para coronavirus, solo el 2 de influenza”, especificó Vizzotti en este contexto de pandemia.Por eso advirtió que “cualquier resfrío que tengamos durante este invierno es un coronavirus hasta que se demuestre lo contrario”.En ese sentido, Vizzotti llamó a “no subestimar la situación y contactar al sistema de salud para poder definir si el análisis es positivo y, de serlo, hacer el resguardo de la persona contagiada y evitar el contacto con otras personas, un factor clave en la interrupción de la trasmisión del virus”.Y reiteró: “La mediana edad de los casos es de 36, pero la mediana edad de edad de las muertes es de 75. El rol es clave y no minimizar la situación también”.Según información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen síntomas más habituales y otros menos comunes. En todos los casos, se recomienda consultar al médico si se presenta uno o más de estos: