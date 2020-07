Carreras cruzó la tormenta y ve el sol asomarse

Casi como en un relato de ficción, la comunidad de Carreras pasó por todos los estados: tranquilidad y preocupación por no tener casos de COVID-19; la angustia e incertidumbre por un brote sin control de coronavirus; y ahora una suerte de calma que parece encaminarse hacia un final feliz. No es inmediato, pero va a ser pronto.Ese dato, ya no es literatura. Es científico, estadístico y si se quiere, epidemiológico. El pueblo tuvo sus días más oscuros durante esta pandemia, pero el trabajo que se hizo en ese período hasta hoy, es la prueba que necesitan desde el Ministerio de Salud para paulatinamente ir subiendo de fase. Llegar a un probable “nivel 3”, es quizás el logro más importante para la comunidad.Al día de hoy recibieron el alta médica las cuatro personas que permanecían en el Centro de Aislamiento local. Respecto a los cuatro hisopados realizados a comienzos de semana, tres dieron resultado negativo y uno permanecía en estudio. Es posible que se repita.También, debe destacarse que todas las personas que recibieron el alta como aquellos que se encuentran en el Hospital de Firmat, se encuentran en buen estado de salud. Por eso, desde la Comuna valoran la actitud de todos los vecinos que permitieron que el Gobierno de Santa Fe habilite nuevas actividades laborales.A disposiciónQuien estuvo allí junto a las autoridades locales y ratificó el trabajo que se viene realizando, es la diputada provincial Silvia Ciancio. La legisladora, oriunda de Elortondo, pueblo donde también se registraron casos de coronavirus, continúa colaborando y monitoreando con su equipo el avance de Carreras.La médica reflejó a través de las redes sociales las impresiones de su visita y se enfocó en los aspectos positivos de la actividad. “Los profesionales siempre recomiendan que en esta época de pandemia y coronavirus, contemos historias positivas y de superación. En Carreras, hoy el clima es otro. Y eso es lo bueno. Las caras cansadas de quienes toman decisiones es la muestra de que están dejando todo para ir un paso delante de la pandemia”, comenzó relatando.“Hay una comunidad unida –continuó-, solidaria y donde por sobre todo, prima la empatía. Son muy alentadores los números de personas recuperadas y de quienes están prontos a recibir el alta médica. Sumado a eso, recibieron el apoyo de muchos vecinos de la región para atravesar este duro pasaje”.Ciancio, remarcó que se fue con una muy buena impresión y tiene grandes expectativas para que sigan por esa senda. Al respecto, graficó: “Antes de irme, me crucé con el repartidor de gas. Un señor, que le puso unos parlantes grandes a su camioneta para recorrer las calles con mucha música alegre a todo volumen, mientras cumple con su trabajo. Esa es un gran muestra de que el ánimo va cambiando. Pasito a pasito, se van levantando otra vez como el pueblo pujante que son”.En este orden, felicitó al equipo que encabeza Oscar De Nenne, el personal de salud, personal comunal, los encargados del control en el acceso, policía e instituciones locales.Decreto ProvincialTeniendo en cuenta la evolución favorable de la situación epidemiológica, luego de un elevamiento del personal de salud local y aprobado por el Ministerio de Salud de Santa Fe, la provincia dispone de la habilitación de actividades.Ellas son: comercios minoristas de venta de mercaderías; actividad industrial; obras privadas; actividades de cobranza, y/o a domicilio; talleres mecánicos, lavaderos y servicios de mantenimiento y reparación de automóviles y motovehículos; ejercicio de profesionales liberales, incluidos mandatarios, corredores, martilleros, debidamente matriculados e inscriptos; actividad inmobiliaria; mudanzas; servicios de peluquerías, manicura, cosmetología y podología; actividades de las asociaciones y agencias para el desarrollo o entidades de similar objeto; actividad aseguradora; agentes y subagentes de la Caja de Asistencia Social- Lotería de Santa Fe; sindicato, entidades gremiales empresarias, obras sociales, cajas y colegios profesionales, administración de entidades deportivas; actividad de locales gastronómicos con modalidad "para llevar".El horario, sigue siendo de 9 a 15 horas hasta nuevo avisoFuente: ellitoral.comPor Pablo Rodríguez