Científicos advierten que aún con vacuna, el coronavirus "estará aquí para siempre"

Fuente: rosario3.com

La infección coronavirus perdurará durante décadas, incluso si se encuentra una vacuna, advirtieron los especialistas que asesoran al Gobierno británico.Los investigadores que asesoran al gobierno británico aseguraron que es improbable que se llegue a eliminar por completo la covid-19. "No se va a ninguna parte y habrá inviernos en los que estará de vuelta", alertaron.El Reino Unido no volverá a la normalidad antes de la Navidad y el coronavirus perdurará durante décadas, incluso si se encuentra una vacuna, advirtieron los científicos que asesoran al Gobierno británico.En ese sentido, Jeremy Farrar, miembro del Grupo de Asesoramiento Científico del Gobierno británico denominado Sage, aseguró que "esta infección no va a desaparecer" durante su exposición en el Parlamento."Ahora es una infección endémica humana. Incluso, si tenemos una vacuna o tratamientos muy buenos, la humanidad seguirá viviendo con este virus durante muchos, muchos años", alertó el científico que también dirige Wellcome Trust, una organización benéfica de investigación biomédica con sede en Londres.El mensaje contrasta con el optimismo del primer ministro, Boris Johnson, que esbozó que a fin de año se podría volver a la normalidad que existía antes de la pandemia de covid-19. Según el científico, el Reino Unido debe mantener un enfoque coherente a largo plazo porque la humanidad vivirá con esta infección en las próximas décadas, según publicó Télam."Si tenemos alguna idea de que esto ha quedado atrás, entonces sin duda tendremos una segunda ola y podríamos fácilmente estar en la misma situación de nuevo", sentenció el científico. Farrar también admitió que la implementación de la cuarentena, ordenada en el Reino Unido por recomendación del Sage, se hizo "demasiado tarde".