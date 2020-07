Cómo será el retorno a clases en la provincia de Santa Fe

Fuente: rosario3.com

En 400 escuelas del centro-norte de Santa Fe comenzarían las actividades presenciales en la segunda quincena de agosto.Cuatrocientas escuelas del centro-norte de la provincia, de localidades sin circulación de coronavirus, volverán a dar clases presenciales entre la segunda y la tercera semana de agosto, según el cronograma que el Ministerio de Educación le presentó este viernes a los gremios docentes a través de una videconferencia. Para Rosario, hoy con circulación comunitaria del virus, no hay una fecha para el retorno a las aulas.En tanto, para el viernes 31 de julio se programó la primera reunión paritaria para discutir el sueldo de los maestros, según anunció la ministra del área, Adriana Cantero.El lunes volverán las actividades en forma virtual en toda la provincia. Ese mismo día, en las localidades donde no hay circulación de coronavirus, comenzará la limpieza de los establecimientos, mientras que en las dos primeras semanas de agosto se capacitará al personal de esas escuelas tanto para la aplicación de los protocolos sanitaroios como en los nuevos formatos escolares, sostuvo la ministra Cantero.La funcionaria aclaró que “los niños van a tener actividades virtuales desde la semana que viene” y que en los lugares donde no se prevé aún la presencialidad se continuará con “el trabajo a distancia pero más orientados desde el Ministerio de Educación”.