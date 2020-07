Coronavirus en Argentina: informe nocturno del 15 de julio

Hoy fueron confirmados 4.250 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 111.160 positivos de coronavirus en Argentina. Hubo 82 muertes en 24 horas.El Ministerio de Salud de la Nación informó a última hora de este miércoles, 15 de julio, que fueron confirmados 4.250 nuevos casos de Covid-19. Con estos registros, suman 111.160 positivos en el país.Además se registraron 63 nuevas muertes desde el reporte anterior, que daba cuenta de 19 casos fatales de coronavirus en Argentina.Del total de esos casos, 1.085 (1%) son importados, 36.398 (32,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 55.836 (50,2%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.Sobre los decesos por Covid-19 se informó que son 42 hombres, veinte de ellos, de 60, 62, 87, 66, 74, 79, 71, 86, 20, 68, 81, 37, 65, 82, 70, 62, 71, 76 y 65 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; diecisiete, de 81, 83, 75, 82, 53, 44, 69, 70, 79, 62, 78, 78, 81, 65, 84, 81 y 50 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); dos de 23 y 69 años, residentes en la provincia de Río Negro; tres, de 85, 70 y 78 años, residentes en la provincia de Entre Ríos; uno de 90 años, residente en la provincia de Santa Fe.También fallecieron veinte mujeres, once, de 74, 70, 85, 81, 73, 95, 80, 81, 93, 94 y 47 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y siete, de 98, 92, 24, 83, 68, 71 y 57 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); una de 93 años, residente en la provincia de Santa Fe; y una de 83 años, residente en la provincia de Entre Ríos.Una persona fallecida de 92 años, residente en la provincia de Buenos Aires, no registra dato de sexo.Al momento la cantidad de personas fallecidas es 2.050 desde el inicio de la pandemia de coronavirus en Argentina.Durante la mañana se registró el deceso de doce hombres, siete de 70, 66, 76, 87, 83, 67, y 57 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; tres, de 69, 65 y 71 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); dos, de 70 y 81 años, residentes en la provincia de Río Negro. También los de siete mujeres: cuatro, de 77, 81, 56 y 76 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; una de 77 años, residente en la provincia de Río Negro; una de 82 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y una de 63 años, residente en la provincia de Neuquén.Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:Buenos Aires 2.734 | 60.660Ciudad de Buenos Aires 1220 | 41.457Catamarca 2 | 41Chaco 77 | 2.751Chubut 5 | 218Córdoba 17 | 1020Corrientes 0 | 127Entre Ríos 9 | 566Formosa 0 | 75Jujuy 50 | 533La Pampa 1 | 8La Rioja 3 | 157Mendoza 29 | 364Misiones 0 | 41**Neuquén 35 | 796Río Negro 28 | 1194Salta 2 | 128San Juan 5 | 14San Luis 0 | 13Santa Cruz 9 | 70Santa Fe 23 | 591Santiago del Estero 0 | 37Tierra del Fuego*** 0 | 207Tucumán 1 | 92*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.**Un caso de la provincia de Misiones fue reclasificado a la provincia de Buenos Aires (CABA).***Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).Fuente: minutouno.com