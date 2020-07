COVID-19: EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE PUSO EN MARCHA EL PLAN DETECTAR EN LA CIUDAD DE PÉREZ

En el marco del Plan Detectar, en total en la ciudad de Santa Fe, los equipos de salud ya han visitado 2844 domicilios, 9844 personas, contando convivientes, y se realizaron 70 hisopados, todos con resultado negativo.

La iniciativa se llevó a cabo en el marco de la aparición de un positivo, que se suma al aislamiento de contactos cercanos al caso índice.La ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, participó este lunes de las tareas que se desarrollan en la ciudad de Pérez, en el marco del Plan Detectar, para contener un posible brote de Covid-19 ante el caso positivo de una trabajadora de la salud que se desempeña en un sanatorio de Rosario, y en un centro de atención primario en el barrio Cabín 9 de Pérez."Estamos haciendo trabajo territorial, que es la base de la estrategia que se implementa en la provincia: ante un caso, y para evitar que se expanda el brote, lo que hacemos es detección precoz, un abordaje intensivo a través de la estrategia de mapa de contactos", explicó la funcionaria, y agregó: "Ese abordaje nos permitió aislar a todas las personas en riesgo de ser contagiados, y a partir de allí realizar un trabajo muy fuerte con el Plan Detectar".En ese sentido, Martorano dijo que hay "120 personas aisladas; 60 en Pérez, y las otras 60 son contactos de Rosario. Hasta ahora en Pérez se hicieron 20 hisopados, todos con resultado negativo, pero se sigue con esta tarea. La mayoría de las personas son asintomáticas, y con síntomas hay muy pocas, pero están todas bajo control, con el estricto seguimiento desde el 0800".Asimismo, la ministra destacó "la conducción política muy fuerte que hubo en este caso del intendente local Pablo Corsalini, que nos permitió este abordaje para hacer una contención fuerte en el territorio, y esa es la base".Por su parte, el intendente Pablo Corsalini valoró "la rápida respuesta de los equipos de epidemiología del Ministerio de Salud, con quienes de manera integral con Desarrollo Social y Seguridad hicimos un abordaje inmediato el viernes y durante todo el fin de semana hicimos el seguimiento, junto con el 107, de cada uno de estos casos".Durante la jornada en el barrio Cabin 9, 10 equipos de salud recorrieron 800 viviendas y realizaron 50 hisopados.CONTROLES VIALESPor otro lado, Martorano comentó que "hoy, en este momento no hay circulación del virus en la provincia, pero tenemos varios brotes diferentes, en varios lugares, todos con un claro nexo que es la provincia de Buenos Aires, por eso pedimos a las personas que arriban desde esa provincia que cuando lleguen hagan el aislamiento social".Asimismo, recordó que "los controles están reforzados, los accesos cuidados que son vía Paraná -uno de los focos de Santa Fe tiene que ver con la capital entrerriana-; tenemos en el norte, en Florencia; y en General Lagos, sobre la autopista a Buenos Aires".EN SANTA FEEn tanto, en la ciudad de Santa Fe los equipos del Ministerio de Salud continuaron con las tareas del Plan Detectar en el barrio San José, donde recorrieron 72 domicilios, 249 personas en total, y no se agendaron hisopados al no encontrarse síntomas en ninguna de ellas.