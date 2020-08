Covid - 19: Perotti destacó la importancia de “buscar en cada localidad el mapa de contagios para resguardar nuestros pueblos”





El gobernador mantuvo una videoconferencia con intendentes y presidentes comunales con el objetivo de continuar coordinando el trabajo en la identificación precoz de casos, establecer mapas de contactos y aislamiento “para cuidar nuestros pueblos".El gobernador Omar Perotti analizó este viernes con intendentes y presidentes comunales la situación actual de la provincia de Santa Fe ante la pandemia de Covid-19.En este sentido, el gobernador recordó que “al tener circulación comunitaria, solamente pueden salir del departamento Rosario, hacia otro lugar, aquellas personas que tienen actividades esenciales; y estas personas solamente pueden realizar su tarea, no pueden salir a un bar o restoran, ni a caminar o correr. Resguardamos la posibilidad de trabajo, no las otras ventajas que tiene el distanciamiento; esto lo pueden hacer cumplir”.Además, reiteró que “en todo el departamento Rosario no están permitidas las reuniones familiares y afectivas; a partir de la instancia de circulación”.En tanto, el titular de la Casa Gris destacó la importancia de “actuar en cada localidad, cerrando, trabajando efectivamente, buscando el mapa”, así la situación “se supera, se van bajando los números; por lo cuál tenemos que estar atentos”.“Si trabajamos bien, de esta manera, en cada uno de nuestros pueblos, van a estar resguardados; y nos va a permitir concentrar en las ciudades los recursos humanos”, destacó Perotti.A continuación, reiteró que “trabajando seriamente se resuelve el tema, se vuelve a encapsular, y volvemos a retomar actividad. Esto nos va a acompañar para largo, nos tiene que tener bien atentos, con todos los resguardos, tratando de minimizar los riesgos, y si se da sabemos cómo actuar”.Por último, Perotti recordó que “con distanciamiento los espacios libres se pueden utilizar” y resaltó la obligatoriedad del uso de tapaboca en los espacios públicos, y en la vía pública, en general.Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Martorano, realizó un repaso de la situación epidemiológica. “La pandemia en este momento está evolucionando por brotes, tal cual nos dijeron, pero en pequeñas y medianas comunidades”.“Se está haciendo un fuerte trabajo territorial en nuestra provincia, a través de la departamentalización”, destacó Martorano; y resaltó el trabajo en “la detección precoz, a través del 0800, la consulta rápida, la detección, el bloqueo, el aislamiento y hoy en cada departamento se han generado médicos referentes con epidemiólogos y con los que llamamos los rastreadores. La idea es generar rápido mapas de contacto, de contención y bloqueos”.Por último, el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre, recordó que “ninguna localidad por sí misma, ciudad o comuna, puede tomar la decisión de una vuelta de fase para atrás; esto, como siempre, lo solicitan a través del COE directamente”; y reiteró “la predisposición de los ministerios de Salud y de Gestión Pública para responder en el corto plazo, para acompañarlos y asesorarlos”.PRESENTESParticiparon de la videoconferencia el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig; y los secretarios de Coordinación de Políticas Públicas, Marcos Corach, y de Legal y Técnica, Raúl Degrossi.