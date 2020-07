COVID-19: SANTA FE REFUERZA LOS CONTROLES EN LOS INGRESOS A LA PROVINCIA DESDE ESTE LUNES

Con el objetivo de cuidar la salud y la producción de los santafesinos y santafesinas, se dispuso la implementación de los programas Accesos Cuidados y Corredores Seguros, y la app Coronavirus Santa Fe.En el marco de las medidas dispuestas por el gobernador Omar Perotti, a través del decreto 647/20, desde este lunes se reforzarán los controles para el ingreso y egreso a la provincia de Santa Fe, y se les solicitará a quienes no residan en la provincia y provengan de una region determinada como de Aislamiento Social Preventiva y Obligatorio el resultado negativo de un hisopado o testeo de Covid 19, con una antigüedad no mayor a 72 horas.En el caso de personas que realicen actividades determinadas como esenciales por las normativas del gobierno nacional, serán sometidos a test análogos, como el Test de Anosmia - detección de alteraciones de olfato y temperatura- realizados por el personal sanitario responsable.Este test ya se realiza en los cuatros Accesos Cuidados de la provincia, para el cual se ha capacitado al personal, desarrollado despliegue logístico de infraestructura y adquirido experiencia en la práctica.En total, y en el marco del programa Corredores Seguros, la provincia cuenta con 27 puestos de control en los limites fronterizos, dónde se les solicita a todos aquellos no residentes que quieran ingresar a la provincia la Declaración Jurada y permiso de circulación.Asimismo, el gobierno santafesino dispuso que toda persona residente que retorne de cualquier provincia, o persona no residente que ingrese a Santa Fe con destino final, deberá realizar cuarentena por 14 días.En tanto, que aquella persona, no residente, que ingrese a la provincia para realizar una actividad esencial debe cumplir el aislamiento, cumplir su tarea y volver a su provincia de origen; en tanto que todo personal esencial residente en la provincia que deba viajar a otra provincia cuando regrese no puede socializar.ACCESOS CUIDADOSLa iniciativa pone a la provincia como precursora en este tipo de control en rutas y constituye una estrategia de identificación rápida de personas infectadas Covid-19. El protocolo implica que quienes ingresen a la provincia se les realice un cuestionario, se les mida la temperatura y realice un test de anosmia (prueba de olfato). Ante cualquier caso sospechoso, se realizará el hisopado correspondiente para la detección del Covid-19 en los puestos sanitarios instalados en el lugar.Los puestos de control están emplazados en el Túnel Subfluvial; en la autopista Rosario - Santa Fe, a la altura del peaje General Lagos; en ruta nacional N° 11, jurisdicción de la localidad de Florencia, en el límite con Chaco; y en la localidad de Frontera, por la autovía 19, en el límite con la provincia de Córdoba.CORREDORES SEGUROSDesde el día 21 de marzo de este año, y en el marco del protocolo de transporte de carga generales y transporte de cereales, se elaboraron corredores seguros dentro de la provincia, tanto para los transportistas que vienen de otras provincias y utilizan la provincia de Santa Fe en tránsito, como aquellos que tienen la provincia de Santa Fe como destino final. Los protocolos deben aplicarse en los puntos de carga y acondicionamiento de granos; paradores en ruta y lugares de destino (puertos, plantas de acopio y acondicionadoras).Asimismo, la provincia ha elaborado una completa base de datos de todos los transportistas que ingresan y egresan, los que a la fecha son más de 7.000 transportes.En tanto, que para poder cumplimentar los protocolos se dispuso un trabajo en coordinación con los gremios y las cámaras del sector, no sólo para obtener la trazabilidad de los camiones y del transporte que ingresa a la provincia, sino también para contar con alertas ante la sospecha de caso positivo de Covid.LA APPA partir del decreto N°543/20, todos los que circulen deben tener descargada en su celular la aplicación ‘Coronavirus Santa Fe’, que debe ser exhibida en los puestos de control, al igual que una declaración jurada firmada. En el caso de no contar con un smartphone, o que el mismo no sea compatible con dicha app, se podrá completar y descargar un formulario en la página web de la provincia.La obligatoriedad del uso de permisos para ingresar o salir de la provincia permite obtener trazabilidad, una georeferenciación de quienes transitan por la provincia; lo que en caso de presentar sintomatología facilita la identificación de las potenciales rutas de contagio.Ante consultas sanitarias comunicarse al 0800 555 6549 durante las 24, y por consultas de transporte podrán hacerlo al 0800 777 0810 de lunes a viernes de 8 a 14.