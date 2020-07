Cuarentena: “Si liberamos mucho el Amba, estallan Rosario y Córdoba”

Gollán integra el gabinete de Kicillof en provincia de Buenos Aires. (Télam)

















Fuente: rosario3.com

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, alertó que “el 95% de los casos que aparecen en otros lugares del país son personas que pasaron por el área metropolitana"El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, advirtió los riesgos de flexibilizar la cuarentena por la pandemia de coronaviru. y reconoció: “Si nosotros liberamos mucho el Amba, te estalla Rosario, te estalla Córdoba. De eso no hay duda”.“El 95% de los casos que aparecen en otros lugares del país son personas que pasa por el Amba”, señaló el funcionario del gobierno de Axel Kicillof.Gollán explicó que si se liberalizan las restricciones a la circulación de personas en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia eso impacta de forma directa en el resto del país porque la enfermedad covid-19 se propaga como una mancha de aceite.“Son millones de personas que van a interactuar con gente que en algún momento termina en Entre Ríos, Rosario, Córdoba”, sostuvo el funcionario en declaraciones a Radio Con Vos.Sobre el aumento de los fallecidos, este lunes fueron 75 y este martes a la mañana se sumaron otros 20, el ministro bonaerense dijo: “La tasa de letalidad en Buenos Aires es de 1,75, mientas que en la Ciudad de Buenos Aires es de 1.93. Hay días que tenés números muy bajos y otros que salta pero la tasa de letalidad venía bien. Esto hay que verlo como una sola entidad: el Amba”.En este sentido, el funcionario señaló que “queda un 40% de disponibilidad de camas de terapia intensiva, pero para esta época del año no sólo entra covid”. Reconoció que en el Gran Buenos Aires “no tenemos el soporte de salud privada de la Ciudad” porque “el 40% no tiene obra social o prepaga”.