Docentes santafesinos realizan un "apagón educativo virtual" por paritarias

Fuente: rosario.telefe.com Fuente: rosario.telefe.com

Los docentes de escuelas públicas y privadas de la provincia de Santa Fe realizan hoy el primero de dos días de paro, convocado con la modalidad de "apagón educativo virtual", en reclamo del llamado a paritarias para discutir salarios, indicaron voceros gremiales.Fuentes de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) señalaron que el paro "se cumplía con acatamiento alto, total", de acuerdo al relevamiento realizado a primera hora de la mañana.El paro fue resuelto por los gremios del sector en reclamo de la apertura de paritarias y de mejora en las condiciones de trabajo y abarca la jornada de hoy y la de mañana.El secretario de la Amsafé en el departamento La Capital, Rodrigo Alonso, señaló en declaraciones a la prensa local que “la pandemia no es justificativo para que el gobierno no convoque a la discusión salarial"."Sabemos que estamos en una crisis mundial, pero la gran mayoría de las provincias otorgó aumentos y Santa Fe no. El Gobierno debe dar una repuesta de manera urgente", indicó.Sobre la situación de los trabajadores docentes, Alonso dijo que están "perdiendo poder adquisitivo” y consideró que la provincia "debe otorgar un aumento de emergencia" porque "el ultimo incremento fue por cláusula gatillo de diciembre de 2019”.