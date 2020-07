LA PROVINCIA DE SANTA FE CONTINÚA ASISTIENDO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS MÁS AFECTADOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA

Es en el marco del Programa de Asistencia Económica de Emergencia del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología.El Programa de Asistencia Económica de Emergencia que el Gobierno provincial instrumentó a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología continúa su marcha brindando recursos a aquellos rubros que no pudieron retomar su actividad durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio y que no pudieron acceder a las distintas herramientas de ayuda que puso a disposición tanto el Estado provincial como nacional.En ese marco, este miércoles se realizó una nueva transferencia de 7.830.000 pesos a 271 beneficiarios, fondos a partir de los cuales se otorgan subsidios de 10 mil a 50 mil pesos a las actividades económicas que hasta el 31 de mayo no habían retomado el trabajo.Con esta cuarta etapa de pago, la ayuda alcanza a 1.900 beneficiarios y representa una inversión total de más de 50 millones de pesos del Estado provincial.En esta etapa comienza a efectivizarse la ayuda a las inscripciones que llegaron en la última etapa y de rubros como ser academias de idiomas, talleres culturales y otros servicios de recreación. Entre los rubros destacados se encuentran 340 jardines de infantes, 374 gimnasios, 366 transportes escolares, 197 salones de eventos y 114 complejos de fútbol 5.