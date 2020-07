LA PROVINCIA DE SANTA FE TRABAJA PARA COMBATIR LOS INCENDIOS EN LA ZONA DE ISLAS DEL ÁREA METROPOLITANA SANTA FE

Coordinadas por la Secretaría de Protección Civil, todas las áreas de gobierno trabajan en los operativos. Se solicita a la sociedad no realizar quemas de ningún tipo.El gobierno provincial trabaja intensamente para combatir los incendios forestales en la zona de las islas del Área Metropolitana Santa Fe. Al respecto, el coordinador del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Protección Civil, describió que este domingo "estuvimos trabajando en un foco ubicado al Este de Arroyo Leyes y hoy estamos trabajando en un foco que está ubicado hacia el Noreste de Barrio El Pozo en la ciudad de Santa Fe".El helicóptero Bolkow del Ministerio de Seguridad, realizó un reconocimiento aéreo en el cual se determinó el despacho de la Brigada disponible a un punto en zona de islas de difícil acceso.La aeronave estuvo pilotada por el piloto de gestión pública Gustavo González y por el co piloto de la Policía Provincial, Silvio Mullo."La zona que está quemando es una zona de pastizales, de espartillo, es una zona de muy difícil acceso, muy complicado por la geografía del lugar y por la zona de bañados. Los bomberos están trabajando con un metro de pasto seco y están haciendo todo el trabajo de perímetro", explicó Díaz.El fuego como herramienta se utiliza para muchas actividades. "Por las condiciones climatológicas que estamos teniendo y por la gran bajante del río, se le pide a toda la sociedad no utilizar el fuego para la quema de limpieza de ramas, ni desmonte, ni de ningún tipo. Por lo tanto, además de estar prohibido, llamamos a la responsabilidad social de no realizar quema de ningún tipo", solicitó el coordinador del Sistema Provincial de Manejo del Fuego.Para realizar esta tarea, Díaz explicó que "todos los recursos con los que trabajamos son del gobierno provincial, no hay recursos extras. Sí contamos con recurso humano, está trabajando la Brigada Unidad Militar de Respuesta a Emergencia del Batallón de Ingenieros de Santo Tomé, más dos personas de la Brigada Forestal de la Regional 4 de Bomberos Voluntarios"."Estamos llevando a cabo dos operativos en paralelo en la Región Metropolitana Santa Fe. Tenemos un operativo que es con los bomberos Zapadores, que son en los lugares donde pueden acceder por vía terrestre. Y otro en los incendios de islas, que son los que tienen más dimensiones, no tienen riesgo de interfase, pero sí tiran toda la columna de humo dentro de las ciudades, para eso se armó este operativo con las personas de la Brigada Forestal y los bomberos voluntarios, que son todos transportados con el helicóptero de la gobernación", agregó.En este operativo, "está trabajando la División Aeronáutica del Ministerio de Gestión Pública, la Brigada Aérea Policial del Ministerio de Seguridad, el Servicio de Emergencias Médicas 107 del Ministerio de Salud, la Dirección de Movilidad, Comunicaciones. Son todas áreas del gobierno provincial coordinadas por la Secretaría de Protección Civil", finalizó Díaz.EXPERIENCIAS EN TERRENOEl bombero voluntario de la Brigada Forestal de la Regional 4, Jorge Díaz, explicó que "hoy pudimos trabajar en terreno firme de forma directa, con todas las herramientas que tenemos hoy en día. Hoy estuvimos trabajando once personas del Ejército, más brigadistas forestales de la provincia. Además hay más personal trabajando en Rosario. El trabajo entre el personal y el terreno nos permitió lograr el objetivo y se hizo todo lo posible para poder controlarlo".Por su parte, Milagros Notta, también integrante de la Brigada Forestal de la Regional 4, describió que "ayer, con el sol y la temperatura, no se pudo trabajar como hubiésemos querido y como se trabajó hoy que pudimos contener y se extinguió la mayor parte de donde nos tocó trabajar. Pedimos que por favor no realicen quemas porque se sale de control y tenemos que hacer esta movilización para que la ciudad no esté inundada en humo".