LA PROVINCIA DE SANTA FE ENTREGÓ CRÉDITOS POR 30 MILLONES DE PESOS A MIPYMES DE ROSARIO Y LA REGIÓN

Se trata de la línea vehiculizada a través de agencias para el desarrollo con un fondeo de 125 millones para toda la provincia.El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, encabezó este martes la entrega de créditos a MiPyMEs del departamento Rosario. Esta medida, concretada a través de la Agencia para el Desarrollo Región Rosario (ADERR), alcanza a sectores que no han podido acceder al sistema financiero y se materializó mediante la confección de un sistema de créditos rotativos de hasta 100.000 pesos con una tasa del 13,5%.La iniciativa cuenta con un fondeo de 125 millones de pesos para toda la provincia, de los cuales 30 millones han sido destinados al departamento Rosario. El acto contó con la presencia del secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina; el senador provincial Marcelo Lewandowski; y directivos de la ADERR y autoridades municipales y comunales de diez localidades del departamento.Consultado por los detalles de la medida, Costamagna afirmó: “Estamos recorriendo la provincia con este apoyo que realizamos en articulación con las asociaciones para el desarrollo de cada departamento. En total, son 125 millones de pesos que la provincia ha dispuesto para MiPyMEs, comercios, proveedores de servicios y todas aquellas actividades que han tenido serios problemas en estos meses y que no pueden acceder al sistema financiero bancario”. Y abundó: “Para Rosario y la región se han destinado 30 millones de pesos y hoy dimos inicio a la entrega de los primeros créditos”.“Por otro lado -agregó el ministro- estamos trabajando con las mutuales, a través de las cuales ya se han entregado alrededor de 3.000 créditos por un total de 200 millones de pesos”. Y concluyó: “Procuramos llegar a toda la cadena productiva santafesina para paliar el impacto económico, fruto de la pandemia que estamos atravesando”.Por su parte, Lewandowski señaló que “esta es una política muy importante que permite llegar a comercios, bares, locales gastronómicos y otros emprendimientos que no han sido alcanzados por subsidios y que tampoco pudieron acceder ayudas financieras”.En ese sentido, dijo que “es una tasa muy favorable que no solucionará la totalidad de los problemas, pero sí implica un alivio en una situación muy delicada. Son sectores con los que los bancos han sido muy duros y la Provincia está trabajando en flexibilizar las limitaciones que implican las garantías bancarias para que estos rubros puedan tener acceso al crédito”.En esta jornada, fueron 10 los créditos otorgados a emprendimientos de las localidades de Rosario, Álvarez, Villa Mugueta, Fuentes, Armstrong y Firmat.ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIADurante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio hubo rubros económicos que estuvieron sin actividad hasta el 31 de mayo, y otros que aún no han vuelto a funcionar. Para estos sectores, el Gobierno de la provincia diseñó el Programa de Asistencia Económica de Emergencia, herramienta que permite otorgar subsidios de 10 mil a 50 mil pesos.Hasta la fecha se cumplimentaron tres pagos a 1.554 beneficiarios de los 3.000 que cumplimentaron con la documentación requerida para acceder. La semana pasada se entregaron 23 millones de pesos a 825 beneficiarios y con la entrega de este martes se totalizaron 43 millones de pesos. En tanto que el miércoles se hará lo propio con otros 800 beneficiarios por más de 25 millones. La inversión total alcanza los 90 millones de pesos y alcanzará los 2300 beneficiarios.Alrededor de 1.000 fueron desestimados por ser rubros que no contemplaba el decreto N°472/20 de creación del programa, y restan abonar inscripciones que llegaron en la última etapa y de rubros como academias de idiomas, talleres culturales y otros servicios de recreación. Entre los rubros destacados se encuentran 340 jardines de infantes, 311 gimnasios, 321 transportes escolares, 143 salones de eventos y 106 complejos de Fútbol 5.SECTOR TURÍSTICOA través del decreto Nº607/20, el Gobierno de la provincia amplió este martes el listado de beneficiarios del Programa de Asistencia Económica de Emergencia, incluyendo a actividades y servicios correspondientes a cabañas y bungalows, hostels, hosterías o posadas, alojamientos rurales, residenciales, guías de pesca y guías de turismo con asiento en el territorio provincial.