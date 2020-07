Lo que hay que saber de los anticuerpos de coronavirus

Los anticuerpos del coronavirus. (www.argentina.gob.ar)

















Fuente: rosario3.com

Una paciente recuperada de covid-19 aseguró que ya no tiene anticuerpos de la enfermedad. Sin embargo, el médico virólogo Maximiliano Wilda del Conicet aclaró que pueden disminuir pero no desaparecer.Mucha información da vueltas en relación al coronavirus y muchas veces los datos generan confusión. En las últimas horas se conoció el caso de una joven que aseguró haberse quedado sin anticuerpos de covid-19 tras haberse curado de la enfermedad, sin embargo, desde el Conicet aclararon que no es posible que desaparezcan los anticuerpos.Marisol San Román es una argentina que contrajo la enfermedad en España. Se curó tras estar 4 veces internada y ahora regresó a Madrid para completar sus estudios. Aseguró que ya no tiene anticuerpos y explicó que es una condición de todas las personas que se enfermaronMarisol San Román es una joven argentina que contrajo coronavirus en España –fue la paciente 130– y estuvo tan grave que debieron internarla 4 veces. Cuando logró curarse, donó su plasma y ahora de regreso a España para continuar sus estudios de Maestría en Administración en la IE University, asegura haberse enterado de que ya no tiene anticuerpos. “No hay relación entre lo que me pasó y la donación de plasma sino que todos los que se enferman, al mes empiezan a perder los anticuerpos”, confió en diálogo con A Diario (Radio 2).Ante las múltiples consultas recibidas en este sentido, se convocó al virólogo del Conicet. Maximiliano Wilda, quien despejó dudas: “El coronavirus siempre deja anticuerpos, es un mecanismo fisiológico, si resuelve la enfermedad deja anticuerpos contra la estructura de ese patógeno, puede ser de buena o mala calidad, mucho o poco”, empezó.“Si fue muy leve el cuadro es lógico que el nivel de anticuerpo no sea alto sino bajo como si el organismo tuvo que pelearla más el nivel de anticuerpos sea alto”, explicó y aclaró: “Los sistemas inmunes no son eternos, se mantienen un tiempo y empiezan a disminuir pero no quiere decir que se pierdan”.Por último advirtió que la paciente en cuestión pudo sufrir una merma de anticuerpos pero no perderlos. “Hay que calmarse –recomendó el científico–, se está trabajando en una vacuna y se está tratando con suero convaleciente”, tranquilizó.