Médicos preocupados por aumento de contagios de covid, reclaman mayor protección

Fuente: rosario3.com

Desde la delegación local de la Amra, pidieron mayores elementos de bioseguridad para los profesionales de la salud e hicieron un fuerte llamado de atención a la ciudadanía en general para que se extremen los cuidados.En las últimas semanas se contaron algunos casos positivos de covid-19 en centros de salud de Rosario y desde la delegación local de la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra), pidieron más protección para los profesionales de la salud e hicieron un fuerte llamado de atención a la ciudadanía en general para que se extremen los cuidados frente al coronavirus.Maiorana señaló que la mayoría de los casos positivos de coronavirus entre el personal de salud se relaciona con pacientes asintomáticos o que en una primera instancia no requerían ser tratados como covid positivo, y la falta de mayor cobertura por parte de la obras sociales y prepagas que garanticen los testeos y los equipos de bioseguridad.Para una protección total del personal de salud, lo ideal sería tratar a cada paciente con los mismos elementos de protección que a una persona contagiada, pero eso, advirtió Maiorana, resulata muy caro.El cuadro se agrava ante el relajamiento en los cuidados. Maiorana instó a la ciudadanía a mantener la distancia social, el uso del tapabocas y no compartir mate, sobre todo en este momento donde los casos van en aumento.En tal sentido, desde Amra pidieron no relajar los cuidados y reclamaron mayor protección para los profesionales que están en la primera línea de contacto con el virus.