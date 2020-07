PEROTTI: "EN ESTE MOMENTO DE DIFICULTADES, LOS CLUBES ESTÁN DENTRO DE NUESTRAS PRIORIDADES"

ASISTENCIA FINANCIERA PARA CLUBES DE LA PROVINCIA



Por su parte, Capitani explicó que "a través de este programa de asistencia financiera, la provincia de Santa Fe está volcando más de 35 millones de pesos en ayuda directa a todos los clubes de la provincia, casi 500 son los que van a acceder".



"Como así también una asistencia financiera de 10 millones de pesos. Esto significa la tarifa cero en luz y agua; y más de 5 millones de pesos para la regularización y normalización de aquellos clubes que hoy no tienen todas las cuestiones administrativas", describió el ministro de Desarrollo Social.



Por último, Giaccone afirmó que "desde el comienzo de la pandemia, el gobernador nos pidió trabajar sobre tres ejes, uno era el tema económico. Esta reunión es parte de eso, firmar convenios para asistir económicamente en la emergencia a los clubes y entregar 70 mil pesos a cada uno de nuestros clubes".



Asimismo, la secretaria de Deportes explicó que a este esfuerzo "lo empalmamos con otro eje de trabajo, que es el ReClub, un programa para que pongamos en regla toda la documentación y la institucionalidad de todas nuestras instituciones deportivas. Esto quiere decir que este programa de asistencia no tiene una fecha de cierre", puntualizó.



PRESENTES



Durante la actividad, llevada a cabo en el Club Atlético Villa Dora de la ciudad de Santa Fe, estuvieron presentes la secretaria de Estado de Igualdad y Género, Celia Arena; el senador por el departamento La Capital, Marcos Castello; los diputados provinciales Leandro Bussato y Ricardo Olivera; y los concejales Juan Saleme, Federico Fulini y Jorgelina Mudallel.

