PEROTTI: "LA PROVINCIA ESTÁ ACOMPAÑANDO LA RECOMPOSICIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SU DESARROLLO"

Perotti anunció nuevas líneas de producción y la construcción de una planta en Alvear de la empresa Arneg Argentina





Lo aseguró el gobernador durante el anuncio de nuevas líneas de producción y la construcción de una planta en Alvear de la empresa Arneg Argentina, que invertirá más de 15 millones de dólares en suelo santafesino.El gobernador Omar Perotti y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se reunieron este miércoles por teleconferencia con directivos de la empresa Arneg Argentina, radicada en Rosario, quienes anunciaron una inversión de más de 15 millones de dólares destinados a la incorporación de nuevas líneas de producción de equipos de refrigeración y la construcción de una planta en la localidad de Alvear.Los responsables de la firma, dedicada a la fabricación y comercialización de equipos de frío y paneles isotérmicos, anticiparon a Perotti y Fernández que la futura línea de producción en Alvear podría demandar unos 100 nuevos puestos de trabajo. “Tenemos una muy buena noticia para los argentinos y los santafesinos en particular”, anunció el gobernador, y agregó: “Es un proyecto que entusiasme en este contexto, y que demandará empleo calificado”.“Estos son los emprendimientos que están apuntalando a otros sectores que tenemos que hacer crecer en la provincia”, destacó el mandatario santafesino, y añadió: “La provincia está acompañando, junto con Nación, la recomposición del sector productivo y su desarrollo”.PRODUCCIÓN Y TRABAJODesde la Quinta de Olivos, el Presidente dijo sentirse “contento” por ver a “empresarios que producen, y que con esa producción dan trabajo y convocan a argentinas y argentinos en un momento muy particular del mundo, del país, y de la provincia de Santa Fe”.“Para nosotros Santa Fe es una provincia muy importante, no solamente por el cariño y respeto que tengo hacia su gobernador, que es un amigo, y compañero de militancia, sino también por su producción, y para el desarrollo argentino, que además ha combinado la convivencia del campo con la industria”, destacó Fernández.Y subrayó: “Hacen falta inversores y emprendimientos privados que se asocien en la tarea de construir y desarrollar la economía con el Estado. Ver que ustedes están pensando en invertir, producir y dar trabajo, me hace muy feliz, y ver que están en esta Argentina, que tanto necesita de la inversión, arriesgando 15 millones de dólares, yo solo puedo celebrarlo”.“Les doy las gracias por la confianza en la Argentina, con el gobernador y este presidente vamos a ayudarlos a que produzcan, les vaya muy bien, den trabajo, y ganen dinero como empresa, y que los trabajadores estén felices y orgullosos, y vamos a hacerlo todos juntos”, concluyó Fernández.EN DOS ETAPASEl gerente general en Arneg Argentina, Carlos Pasciullo, explicó que el proyecto de inversión consta de dos etapas: la primera es una nueva planta industrial en Alvear, que tendrá 48.0000 m2 y, por otro lado, la producción de paneles sándwich aislados, y chapa con aislación monocomponente.“Tenemos una planta de 30.000 m2, donde diariamente trabajan 200 personas con todos los protocolos, en dos actividades como equipamiento de materiales de frío, y la producción de paneles isotérmicos”, especificó.De la recorrida por la empresa, ubicada en la zona sur de Rosario, participaron también secretario de Industria de la provincia, Claudio Mossuz, y el senador provincial por el departamento Rosario, Marcelo Lewandowski.