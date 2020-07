PEROTTI SOBRE EL INCENDIO EN LAS ISLAS: “SI NO HAY UN ANTES Y UN DESPUÉS DE ESTO, ES QUE NO HEMOS APRENDIDO NADA”





Perotti y Gonnet

El gobernador sobrevoló la zona donde se registran focos ígneos. “Deseo que podamos encontrar una salida definitiva, un destino diferente a los recursos que se están usando acá; algo más de 10 millones de pesos diarios”.El gobernador Omar Perotti y la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Erika Gonnet, sobrevolaron este martes la zona de islas del río Paraná donde se registran focos de incendios. En ese marco, las autoridades aterrizaron en el territorio del Delta, donde observaron los operativos y dialogaron con los brigadistas que trabajan en el lugar.“Deseo que podamos encontrar realmente una salida definitiva, un destino diferente a los recursos que se están usando acá; algo más de 10 millones de pesos diarios”, aseguró el gobernador, y para eso propuso “redoblar el trabajo coordinado” entre los diferentes estamentos del Estado para arribar a un “programa estratégico” que “marque un antes y un después”.Y lamentó que “cuando uno ve todas estas situaciones, la cantidad de trabajos, reuniones, cumbres que ha habido en todos estos años, y hoy tenemos muy poco, o nada hecho, sobre un manejo sustentable en la zona, que creo que es lo que definitivamente marcará un antes y un después de esto. Si no hay un antes y un después de esto, es que no hemos aprendido nada”.Asimismo, precisó que “todavía hay muchos focos, con menor intensidad de los anteriores”, y analizó que “la diferencia es que esta vez ha habido incendios muy cercanos a nuestra costa, algunos de ellos en territorio santafesino, en la zona de Granadero Baigorria. Eso es lo que ha marcado una diferencia”.TRABAJO COORDINADOEn paralelo, el gobernador valoró la labor coordinada con el gobierno nacional. “Hay que ponerse a trabajar, claramente, las acciones que se están haciendo son las claves hoy. Hay un excelente trabajo de los brigadistas, coordinado con Protección Civil, Policía Federal y Ejército”.Y concluyó: “Nación ha puesto lo mejor; sin Nación hubiésemos estado muy mal, no hubiésemos tenido la posibilidad concreta de mitigar esto. Es un gran despliegue, y nos hubiera encantado poner esos recursos en otra cosa”.