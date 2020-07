Rosario, Coronavirus en Pami 1: aislaron a ocho profesionales de la salud y hay "preocupación"

Un médico, cinco enfermeros y dos camilleros fueron aislados tras entrar en contacto con un hombre que estaba en una sala común del policlínico y luego dio positivo. Además, trabajadores de la sanidad manifestaron que existe "angustia porque hay contagios en casi todos los sanatorios privados".Ocho profesionales de la salud del Pami 1 de calle San Lorenzo fueron aislados tras haber estado en contacto con un paciente que dio positivo de coronavirus luego de ser trasladado a otro sanatorio y que había estado en una sala común del policlínico.El delegado de ATE en Pami 1, Guillermo Grand, afirmó a Rosario3 que se trata de un médico, cinco enfermeros y dos camilleros que habían atendido al hombre con covid-19, quien en un primer hisopado había dado negativo.Grand señaló que el caso generó "ansiedad y preocupación" entre el personal del Pami 1, sobre todo porque el paciente estaba en una sala común. Es que cuando ingresó a ese centro de salud por una neumonía el primer test de covid-19 dio negativo. Recién al ser trasladado a otro sanitario se detectó la enfermedad.Según la información que el Comité de Contingencia de la institución compartió con los trabajadores, el miércoles pasado recibieron "el resultado positivo de la PCR SARS CoV-2 de un paciente que había solicitado alta voluntaria para continuar la internación en otro establecimiento. A su ingreso al PAMI I la PCR resultó negativa, lo que motivó la internación en un área no covid"."La situación fue informada de inmediato a las autoridades sanitarias provinciales y municipales, y obligó a identificar a los contactos estrechos del paciente", añade el comunicado.El primer paso fue aislar preventivamente al personal de salud que estuvo con el paciente y se realizará un seguimiento de cada uno de ellos. Pero el policlínico funciona de forma normal.Por otro lado, permanece internado en el Pami 1 (en área especial de covid) el hombre que esta semana fue cambiado de geriátrico y en ese procedimiento se detectó que tenía coronavirus. "Esto generó mucha preocupación porque las medidas de prevención se tomaron pero no siempre se implementan. Falta alcohol o no nos dan barbijos", aseguró Grand a Rosario3.El delegado de los trabajadores del Estado, añadió que "las condiciones edilicias también son precarias: armaron una zona especial de covid y la separaron con un nylon". "Tenemos 200 empleados precarizados que no tienen ni ART", agregó."Contagios en todos los efectores privados"Desde la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa) Rosario, también expresaron su preocupación por casos de contagios de personal no médico (enfermeros) en sanatorios privados de Rosario."Estamos preocupados por la suba de la curva de contagios, tenemos trabajadores muy angustiados porque en todos los efectores tenemos contagios. No solo de personas internadas sino trabajadores, médicos y no médicos, en casi todos los nosocomios y eso hace que se genere una preocupación general", señaló el secretario local Marcelo Liparelli.El dirigente pidió a los empresarios del sector extremar los protocolos de cuidado y un servicio de contención para los empleados.Fuente: rosario3.com