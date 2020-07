SANTA FE AVANZA EN LA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS Y DISPOSITIVOS PARA LA POSIBLE VUELTA A CLASES PRESENCIALES

Funcionarios de los ministerios de Educación, Salud y Trabajo se reunieron este sábado.

Funcionarios de los ministerios de Educación, Salud y Trabajo se reunieron este sábado, luego del encuentro virtual de esta semana entre el gobernador Omar Perotti y el titular de la cartera educativa nacional, Nicolás Trotta.Funcionarios de los ministerios de Educación, Salud y Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe se reunieron este sábado para avanzar en la aplicación de protocolos y preparación de dispositivos, frente a la posible vuelta a clases presenciales en zonas prioritarias de la provincia. El encuentro tuvo lugar luego del cónclave virtual que mantuvieron esta semana el gobernador Omar Perotti y el titular de la cartera educativa nacional, Nicolás Trotta, donde se abordó la situación de la provincia ante el retorno a las aulas.En ese marco, la ministra de Educación provincial, Adriana Cantero, subrayó que, si bien “las reuniones son permanentes” entre las mencionadas carteras, a fines de julio se realizará una evaluación de la situación sanitaria. “Si está todo bien y la curva epidemiológica está controlada, vamos a seguir adelante con un plan de vuelta gradual a clases”, dijo.Y amplió: “La idea es comenzar en zonas geográficas definidas como prioritarias; pequeñas comunidades que no tuvieron acceso a la conectividad en estos meses y no fueron impactadas por el Covid-19”.“En nuestra planificación -detalló la funcionaria- tenemos localizadas cada una de esas comunidades, el estado en que está en términos epidemiológicos, como así también las necesidades educativas. Se trata de lugares que han estado más desconectados; grupos que pueden acceder a un formato de presencialidad y semi presencialidad, sin desplazamientos”.En este sentido, destacó que las primeras escuelas en volver a las aulas podrían ser las ubicadas en zonas rurales o en las comunas más pequeñas, “donde los docentes y los alumnos permanecen en la misma comunidad y no hay trasladados o migraciones de otros lugares. Esa primera etapa se daría con el plan de regreso escalonado y con alternancias”.Para cerrar, Cantero recordó que “somos una de las provincias que estamos en condiciones de plantear alternativas posibles para el regreso a clases de manera gradual para cuando finalicen las vacaciones de julio”, en tanto resaltó: “Estamos dando los primeros pasos para un posible dispositivo de vuelta a clases, siempre y cuando epidemiológicamente estemos en condiciones de hacerlo, porque lo primero es resguardar la salud”.Del encuentro participaron también la ministra de Salud, Sonia Martorano; el secretario de Salud, Jorge Prieto; el secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri; y el secretario de Educación, Víctor Debloc.