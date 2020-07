SANTA FE COMENZÓ EL OPERATIVO PARA RESTRINGIR EL INGRESO A LA PROVINCIA DURANTE EL FIN DE SEMANA LARGO

La provincia comenzó el operativo para restringir el ingreso a la provincia durante el fin de semana largo.

Sólo pueden ingresar a la provincia transportistas y personas con los correspondientes permisos.Desde el Ministerio de Seguridad, a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), se inició esta tarde el operativo para restringir el ingreso a la provincia durante el fin de semana largo. Por este motivo, sólo pueden ingresar a la provincia transportistas y personas con los correspondientes permisos.Este operativo, llevado a cabo en el marco del Plan Accesos Cuidados, tiene como objetivo desalentar el ingreso a la provincia de personas que lo hagan con fines turísticos. La medida excepcional rige desde hoy a las 17 horas hasta el domingo 12 hasta las 20 horas.Al respecto, el subsecretario de la APSV, Osvaldo Aymo, afirmó que “el gobernador de la provincia tomó la decisión de intensificar los controles que ya tenemos en los límites interprovinciales, haciendo foco en tres temas. Por un lado, en la documentación respaldatoria que tienen que presentar y tener las personas que están circulando porque están exceptuados”.“Por otro lado –continuó el subsecretario de la APSV-, vamos a poner el foco en los permisos eventuales de 24 o 48 horas para hacer cuestiones de salud o de visita a familiar enfermo. Con esto quiero decir que, además de esa documentación, también estamos pidiendo la documentación de la persona y si tiene alguna prescripción médica. Vamos a ser muy finos en ese control porque queremos desalentar el ingreso. Para la provincia de Santa Fe este no es un fin de semana turístico”.“En tercer lugar, si nosotros estamos dentro de la provincia de Santa Fe, tenemos que atenernos a los decretos del señor gobernador, donde es muy claro que las visitas familiares y afectivas pueden ser realizadas en un radio de 30 kilómetros de tu lugar de residencia. Y ahí no tenemos por qué controlar. Apelamos a la responsabilidad de cada ciudadano”, finalizó Aymo.De esta manera, todos los accesos en los límites interprovinciales son controlados en puestos sanitarios donde la Policía Vial, junto a personal del Ministerio de Salud, llevando a cabo las fiscalizaciones necesarias para evitar el ingreso de personas no autorizadas o que presenten signos de posible contagio del virus COVID-19.