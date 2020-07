Santa Fe, Se ha retomado el diálogo con los gremios docentes, con los estatales, y lo mismo se hará con Luz y Fuerza

*Tema: Docentes*

*Omar Perotti / Paritarias / Reclamo Gremios*

“Se ha retomado el diálogo con los gremios docentes, con los estatales, y lo mismo se hará con Luz y Fuerza. Si ponemos el tema salarial por encima, en este momento, creo que estamos equivocándonos. No porque no lo merezcan o no se necesite. Pero cuando analizamos la situación sentimos que todos han perdido algo y tienen razón. Cuando un docente, un trabajador estatal dice que su poder adquisitivo cayó en los últi mos tiempos, también la realidad nos lleva a nosotros a saber que hay pérdida de empleos; que hay trabajadores en actividades que no han vuelto o no funcionan; que hay necesidades de asistir a mucho de estos sectores para que puedan tener un ingreso; que hay actividades profesionales, técnicas, maestras jardineras de jardines privados que no han podido -ni van a poder hasta que comiencen las clases- tener actividad. Y el Estado está ayudándolos”.