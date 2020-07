Seis agentes de la salud del ICR y una paciente dieron positivo de coronavirus

Fuente: lacapital.com.ar

Sólo uno de los pacientes está internado. En dos de los casos no se pudo establecer el nexo epidemiológico. Desde el instituto advierten sobre la posibilidad de que exista transmisión comunitaria de la enfermedad.Seis agentes de la salud, dos médicos, dos enfermeras y dos mucamas, más una paciente, dieron positivo de Covid-19 en el Instituto Cardiovascular Rosario (ICR), perteneciente al Grupo Oroño , y desde la institución advirtieron que en dos de los casos no pudieron hallar el nexo epidemiológico. Ese dato indicaría que podría haber transmisión comunitaria de la enfermedad. En total, los aislamientos en la entidad son 19.En declaraciones al programa Todos en la Ocho, de LT8, Carolina Subirá, infectóloga del Grupo Oroño, comentó que "desde el jueves pasado y hasta anoche hemos confirmado seis casos de Covid-19 en agentes de salud dentro del instituto y en una paciente. Se trata de dos médicos, dos enfermeras y dos mucamas. Además, una paciente con enfermedad de base cardíaca, que fue derivada a otro efector del grupo".La profesional destacó que los casos detectados "responden a más de un clúster" y que hasta el momento se ha podido encontrar un nexo en una persona. Pero en el resto "aún no pudimos hacerlo y se sigue investigando. Esto podría estar respondiendo a que hemos encontrado evidencias de una transmisión comunitaria dentro de la ciudad al no haber encontrado un nexo claro".Subirá fue consultada sobre si se podría hablar de transmisión comunitaria en la ciudad y allí explicó que "es menos del uno por ciento de los índices que teníamos en los reportes de hace un mes en la provincia, pero a medida que escalan los casos a nivel nacional y provincial vamos a ver que dentro de la ciudad esto va a ser simétrico. Podemos identificar que ya hay algunos casos a raíz de los numerosos clúster que hay en la ciudad y que tal vez se puedan identificar casos positivos de coronavirus sin un nexo epidemiológico franco. Por ese motivo, hasta entonces, estamos catalogando inicialmente a dos de estos agentes como de transmisión comunitaria">> Leer más: Caruana: "Las reuniones sociales y el trabajo se llevan el 90 ó 95 por ciento de los contagios" La médica explicó que de los casos positivos, sólo uno de ellos está internado en sala general sin necesidad de oxígenoterapia, mientras que la mujer fue derivada al Centro Médico E del grupo, que es a donde trasladan a los pacientes contagiados de coronavirus.Acerca de cuántos clúster tenían identificados, la médica desglosó: "Hemos identificado dos. Del primer agente que había mostrado síntomas, una semana antes había tenido tres reuniones afectivas, en las cuales no había ninguna persona aparentemente con síntomas. Además, esta persona no está involucrada en la asistencia de pacientes positivos de Covid-19 ni tiene pluriempleo. Por otro lado, otro agente que no había estado en contacto con esta persona -para nosotros nuestro caso índice-, también dio positivo de coronavirus aunque está asintomática. Tampoco tiene pluriempleo ni estuvo en contactos con pacientes con Covid".Según explicó, en el ICR se intensificaron los protocolos que tienen que ver con la búsqueda de contactos y los aislamientos preventivos por 14 días. Pero, por otra parte, recordó que ante la posibilidad de ingresar en una fase de circulación comunitaria se deben extremar más que nunca las medidas preventivas, como evitar aglomeraciones, el uso del tapabocas, distanciamiento de dos metros y tratar de evitar los encuentros sociales o afectivos, sobre todo con personas que no son del entorno propio".