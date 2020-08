Amsafé y Sadop rechazaron la “decisión unilateral de pagar un bono en negro”

Fuente: rosario3.com

Tras la reunión paritaria con el gobierno provincial, los gremios docentes manifestaron su descontento con el anuncio del pago de una suma no definida en una fecha aún no determinada, no remunerativa y por única vez.Los gremios docentes rechazaron el pago de un bono en negro, por única vez a los maestros santafesinos, en el marco de la paritaria docente. Los comunicados de Amsafé y Sadop se conocieron luego de que el secretario de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, expresara que por “decisión unilateral” el gobierno otorgará un bono no remunerativo y no bonificable a maestros y jubilados. Si bien no está establecido el monto, dejó entrever que quedará plasmado en el sueldo de septiembre.Desde Amsafé ratificaron: la exigencia de un aumento salarial urgente con sumas que recompongan el poder adquisitivo de los salarios y vaya a activos y jubilados; el pago de un bono para docentes reemplazantes; la preocupación por el avance de la pandemia (no habilitar el retorno a la presencialidad mientras no estén dadas las condiciones epidemiológicas y edilicias); concurso urgente de Secundaria; carrera docente (suplencias en todos los niveles y modalidades, traslados y concursos) y pago de viáticos adeudados a supervisores.Además, el gremio insistió que “todo aumento salarial debe ser en blanco, respetando antigüedad, jerarquías, cargos y horas cátedra así como también la proporcionalidad del 82% para el sector de jubilados”.Por su parte, luego de la reunión paritaria virtual, Sadop expresó a través de un comunicado, su disconformidad con la “decisión unilateral” del gobierno santafesino de avanzar con el pago de un bono por agente por única vez y convocaron “al cuerpo de delegados y delegadas para avanzar en un esquema de medidas de fuerza que visibilice la disconformidad docente”.“Entendemos que esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que la docencia espera y merece. No hay grises. Es una pésima decisión del gobierno que no tiene nada que ver con el sentido de la paritaria. Vamos a resolver las medidas de fuerza a seguir”, señaló el gremio que encabeza Sergio Lucero.Más adelante, el texto destaca: Santa Fe es una de las dos provincias del país que no otorgó incremento salarial en el 2020 y lejos de contemplar un reajuste acorde al aumento del costo del vida y al financiamiento que los propios educadores realizan para sostener el sistema educativo, nos encontramos con una promesa de un monto no precisado y que no garantiza ni lo uno ni lo otro”.Por último agregan: “Según lo explicitado por el personal del Ministerio de Hacienda presente en la reunión, la suma fija no remunerativa y a pagar por única vez es una decisión unilateral del gobierno; no es algo que se esté sometiendo a consideración. Esta situación es inadmisible porque ni siquiera nos especifican de cuánto será ese bono, cuál será el porcentaje que cobren los docentes jubilados y cómo se garantizará la distribución en docentes que tienen horas cátedra”, afirmó Sadop.