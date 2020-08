Argentina probará la vacuna china contra el coronavirus

Fuente: minutouno.com

El testeo en Fase III y el posterior desarrollo de una vacuna del laboratorio chino Sinopharm se entregaría en el país en una partida muy grande de manera gratuita y que luego se venderá a un precio preferencial.La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) confirmó que el país formará parte del estudio clínico de la vacuna contra el coronavirus de Sinopharm y del Instituto de Productos Biológicos de Beijing a través de la Fundación Huésped.Según informó CNN Argentina, el protocolo ya fue autorizado por el organismo y se va a realizar en la fundación Huésped y el diseño del estudio clínico no se terminó de diseñar, por lo que todavía no se sabe cuántas personas participarán en el estudio.“Esta es una gran noticia que sumará nuevas expectativas para una solución a la pandemia. El diálogo con China fue altamente positivo”, expresó a la prensa el ministro de Salud de la Nación, Ginés González. “ En los próximos días habrá más novedades de otras vacunas ”, agregó.El plan de trabajo que se acordó entre la Argentina y China es que en lo inmediato nuestro país y Emiratos Árabes sean, por ahora, los únicos países donde se realizará el testeo de la vacuna En China ya hubo un testeo a 200.000 voluntarios en Fase III. Y según lo acordado con ANMAT la decisión de aceptar las pruebas en la Argentina de la vacuna de Sinopharm le dará hacia el futuro la posibilidad a nuestro país de contar con una partida aún no definida de vacunas gratis (se habló de 20 millones) y también un esquema de comercialización a precios preferenciales.Según el resumen de la patente, la vacuna muestra una buena inmunogenicidad tanto en modelos de ratón como de cobayo y puede inducir una fuerte respuesta inmunitaria celular y humoral en un corto período de tiempo. Se puede producir rápidamente a gran escala para hacer frente al brote de la epidemia.El acuerdo para probar la vacuna china se da apenas a 15 días de que el presidente Alberto Fernández dio a conocer un acuerdo de la Universidad de Oxford con el laboratorio AstraZeneca para el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 en Argentina y en México