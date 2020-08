Buenos Aires, Cuarentena en la Provincia: en qué fase está cada uno de los municipios

También están en la fase 4 del aislamiento social, preventivo y obligatorio General Juan Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, Hipólito Yrigoyen, Laprida, Lobos, Magdalena, Mercedes, Monte, Navarro, Pellegrini, Pergamino, Pila, Pinamar, Punta Indio, Ramallo, Roque Pérez, Saladillo, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Pedro, Suipacha, Tordillo, Tornquist y Zárate.



De acuerdo con la disposición del gobierno provincial, los 50 municipios restantes del interior bonaerense se encuentran en fase 5. Se trata de aquellos que en las últimas dos semanas hayan tenido "diez o menos de diez nuevos casos de Covid-19 por semana, cada cien mil habitantes y no pertenezcan al AMBA".



Se trata de 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo González Chaves, Alberti, Benito Juarez, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Colón, Coronel Suárez, Daireaux, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, y General Guido.



Otros de los que se encuentran en la fase 5 -con mayor apertura- son General Lamadrid, General Lavalle, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Junín, La Costa, Las Flores, Leandro N. Alem, Lezama, Lincoln, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte Hermoso, Necochea, Olavarría, Patagones y Pehuajó.



Puán, Rauch, Rivadavia, Rojas, Saavedra, Salliqueló, San Cayetano, San Nicolás, Tandil, Tapalqué, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell y Villarino son otros de los municipios que también se encuentran en fase 5.



En tanto, hay 37 distritos bonaerenses que se encuentran en etapa 3 por pertenecer al AMBA o porque se haya producido en ellos un brote o un aumento significativo y repentino de contagios, o un incremento en la velocidad de transmisión.



Se trata de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Cañuelas, Coronel Pringles, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz y La Matanza.



También se encuentran en esa instancia los partidos de Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. También están en la fase 4 del aislamiento social, preventivo y obligatorio General Juan Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, Hipólito Yrigoyen, Laprida, Lobos, Magdalena, Mercedes, Monte, Navarro, Pellegrini, Pergamino, Pila, Pinamar, Punta Indio, Ramallo, Roque Pérez, Saladillo, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Pedro, Suipacha, Tordillo, Tornquist y Zárate.De acuerdo con la disposición del gobierno provincial, los 50 municipios restantes del interior bonaerense se encuentran en fase 5. Se trata de aquellos que en las últimas dos semanas hayan tenido "diez o menos de diez nuevos casos de Covid-19 por semana, cada cien mil habitantes y no pertenezcan al AMBA".Se trata de 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo González Chaves, Alberti, Benito Juarez, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Colón, Coronel Suárez, Daireaux, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, y General Guido.Otros de los que se encuentran en la fase 5 -con mayor apertura- son General Lamadrid, General Lavalle, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Junín, La Costa, Las Flores, Leandro N. Alem, Lezama, Lincoln, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte Hermoso, Necochea, Olavarría, Patagones y Pehuajó.Puán, Rauch, Rivadavia, Rojas, Saavedra, Salliqueló, San Cayetano, San Nicolás, Tandil, Tapalqué, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell y Villarino son otros de los municipios que también se encuentran en fase 5.En tanto, hay 37 distritos bonaerenses que se encuentran en etapa 3 por pertenecer al AMBA o porque se haya producido en ellos un brote o un aumento significativo y repentino de contagios, o un incremento en la velocidad de transmisión.Se trata de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Cañuelas, Coronel Pringles, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz y La Matanza.También se encuentran en esa instancia los partidos de Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Fuente: minutouno.com

Según el informe del Gobierno bonaerense, 50 municipios se encuentran en fase 5, 48 en fase 4. El AMBA está al final del listado y no se mueve de la fase 3.La situación de los municipios bonaerenses en su pelea contra el coronavirus no tuvo muchas modificaciones en las últimas semanas. Según el informe semanal del Gobierno bonaerense, un total de 50 municipios transitan la fase 5 del aislamiento , con la mayoría de sus actividades habilitadas, mientras que otros 48 permanecen en la etapa 4 y los restantes 37 que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) siguen en la fase 3.De acuerdo al Boletín Oficial del distrito, 48 ciudades del interior están en fase 4. Se trata de los municipios que en las últimas dos semanas hayan tenido "más de diez nuevos casos de Covid-19 cada cien mil habitantes, en al menos alguna de las semanas y no formen parte del AMBA".Los distritos son 25 de Mayo, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Bolívar, Bragado, Brandsen,Campana, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Dolores, Exaltación de la Cruz y General Belgrano.