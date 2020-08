Cantero afirmó que los departamentos del sur de la provincia "no están en condiciones" de volver a clases

La ministra de Educación entregó hoy subsidios para trece escuelas para arreglos y remodelación. Foto: Sebastián S. Meccia / La Capital

















La ministra de Educación de Santa Fe ratificó que la decisión de volver al ciclo lectivo presencial "será una decisión vinculada al movimiento de la curva de contagios".La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, afirmó que los departamento del sur de la provincia “no están en condiciones de volver” a las clases presenciales y volvió a manifestar que el retorno de las actividades en las escuelas “no es una decisión educativa sino sanitaria condicionada por cómo se mueva la curva epidemiológica de cada lugar”.La funcionaria provincial brindó declaraciones a la prensa este martes luego de entregar subsidios por cinco millones y medio de pesos para trece escuelas de esta región que serán dirigidos a obras de infraestructuras, reparaciones y rehabilitación de servicios, entre otros puntos.Tras el acto que se llevó a cabo en la sede Rosario de Gobernación, Cantero fue consultada sobre la vuelta a clases presenciales en el marco de la actual pandemia por coronavirus y las restricciones que rigen en el territorio provincial.La ministra de Educación entregó hoy subsidios para trece escuelas para arreglos y remodelación.Foto: Sebastián S. Meccia / La Capital“La vuelta a clases presenciales es el deseo colectivo de todo el mundo y un gran desafío para el Ministerio. Estamos trabajando fuertemente, pero es justo reconocer que no es una decisión educativa sino una decisión sanitaria. Estará muy condicionada a cómo se despliegue la curva epidemiológica de cada lugar”, manifestó la titular de Educación.En ese sentido, Cantero remarcó que en base al incremento de casos de coronavirus en varias ciudades del sur, entre ellas Rosario, “los departamentos del sur de la provincia no están en condiciones de volver a clase. En una primera etapa estamos pensando en escuelas del centro y norte de la provincia, en poblaciones muy aisladas, que no están muy impactadas por el Covid-19”.Cantero señaló que tendrán prioridad las localidades "que han tenido la dificultad en la pandemia porque los alumnos estuvieron más desconectados con el vínculo pedagógico. Por lo tanto, si no abunda la presencialidad se sanaría en parte esta dificultad que nos está preocupando”.