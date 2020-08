Coronavirus: el mensaje grabado de Alberto Fernández sobre la nueva etapa de aislamiento

El presidente Alberto Fernández llamó este viernes a la "responsabilidad personal" en esta etapa de la pandemia de coronavirus, ya que, dijo, "tiene impacto colectivo".El jefe del Estado se expresó a través de su cuenta en la red social Twitter, donde publicó un video con el que explicó cómo continuará el aislamiento social, preventivo y obligatorio a partir del lunes y hasta el 20 de septiembre (serán 184 días desde el 20 de marzo).Es la primera vez desde el inicio de la pandemia que el presidente anuncia una extensión de las medidas de prevención contra el virus con un breve mensaje grabado y en soledad.Unas horas antes, Fernández encabezó junto al gobernador Omar Perotti y otros mandatarios un acto en Puerto General San Martín para lanzar el "Acuerdo Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná". En ese marco, reconoció que el problema del coronavirus "se trasladó al interior del país y no vamos a dejarlos solos". El jefe de Estado contó que se reunió con Horacio Rodríguez Larreta –quien dio una conferencia por su lado – y Axel Kicillof para evaluar la situación de la pandemia y señaló: “Logramos que el virus deje de crecer tanto y llevamos ya varias semanas en el Área metropolitana de Buenos Aires (Amba) donde los casos se mantienen”.“Cuando sentimos que dominábamos el virus en el Amba vimos que se había diseminado en todo el país y ya no era un problema de los porteños y vecinos de Buenos Aires, sino de los rosarinos, mendocinos, jujeños, riojanos, rionegrinos y fueguinos. Y tuvimos que volcar nuestra mirada al interior del país”, siguió Fernández.El presidente reconoció: “Cuando creíamos dominado el problema en el Amba, se trasladó al interior del país y no vamos a dejarlos solos, vamos a estar al lado de cado argentino y argentina”. Apeló a la unidad nacional para enfrentar la pandemia y otros desafíos porque “aprendimos que tenemos que estar más unidos que nunca y nada va a dividirnos”.