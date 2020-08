Coronavirus en Argentina: informe de la noche del 1 de agosto de 2020

Fuente: minutouno.com

Hoy fueron confirmados 5.241 nuevos casos de COVID-19​. Con estos registros, ​suman 196.543 positivos de coronavirus en Argentina. Hubo 53 muertos en 24 horas.Este sábado fueron confirmados 5.241 nuevos casos de coronavirus en Argentina. Con estos registros, suman 196.543 positivos en el país. En tanto, hubo 38 nuevas muertes desde el informe emitido por la mañana por lo que al momento la cantidad de personas fallecidas es 3.596.Del total de casos de coronavirus en Argentina, 1.123 (0,6%) son importados, 55.946 (28,5%) son contactos estrechos de casos confirmados, 107.909 (54,9%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.Desde el último informe emitido, se registraron 38 nuevas muertes:Buenos Aires: 14 hombres y 14 mujeresCiudad de Buenos Aires: cuatro hombres y tres mujeresCórdoba: dos hombresMendoza: un hombre*Dos personas fallecidas en la provincia de Buenos Aires fueron cargadas sin dato de sexo.Monitoreo de internados y camas UTI3Casos confirmados de coronavirus internados en UTI:- Cantidad de personas: 1.128Porcentaje de ocupación total de camas UTI adulto:- Nación: 55,1%- AMBA: 64,5%(Información reportada por las jurisdicciones sobre las Unidades de Terapia Intensiva)Detalle por provincia (No de confirmados | No de acumulados)*:- Buenos Aires 3.586 | 118.159- Ciudad de Buenos Aires 968 | 60.676- Catamarca 0 | 61- Chaco 59 | 3.638- Chubut 10 | 285- Córdoba 91 | 2.347- Corrientes 25 | 193- Entre Ríos 14 | 827- Formosa 0 | 79- Jujuy 85 | 2.341- La Pampa 29 | 146- La Rioja 3 | 340- Mendoza 84 | 1.299- Misiones -1 | 50- Neuquén 8 | 1.195- Río Negro 60 | 2.007- Salta 22 | 281- San Juan 0 | 20- San Luis 2 | 28- Santa Cruz 49 | 503- Santa Fe 78 | 1294- Santiago del Estero 2 | 46- Tierra del Fuego** 47 | 504- Tucumán 20 | 224(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).