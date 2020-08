Coronavirus en Argentina: informe nocturno del 13 de agosto

Del total de casos, 1.143 (0,4%) son importados, 71.620 (25,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 162.959 (59%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



Desde el último reporte emitido se registraron 116 nuevas muertes, que corresponden a 60 varones y 54 mujeres además de la de una persona que residía en la provincia de Buenos Aires y cuyo sexo no se informó.



Entre los perfiles completos de hombres fallecidos por coronavirus hay 29 residentes en la provincia de Buenos Aires; 10 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 3 residentes en la provincia de Chaco; 2 residentes en la provincia de Córdoba; 1 residente en la provincia de Entre Ríos; 9 residentes en la provincia de Jujuy; 2 residentes en la provincia de Mendoza; 2 residentes en la provincia de Río Negro; 2 residentes en la provincia de Santa Fe.



También se registraron 54 decesos de mujeres: 22 residentes en la provincia de Buenos Aires; 15 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en la provincia de Chaco; 1 residente en la provincia de Córdoba; 1 residente en la provincia de Entre Ríos; 8 residentes en la provincia de Jujuy; 4 residentes en la provincia de Mendoza; 2 residentes en la provincia de Río Negro; 1 residente en la provincia de Santa Fe.



Al momento la cantidad de personas fallecidas es 5.362.





Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:







Buenos Aires 4.983 | 171.381



Ciudad de Buenos Aires 1.120 | 74.592



Catamarca 1 | 63



Chaco 61 | 4.279



Chubut 18 | 384



Córdoba 175 | 4.146



Corrientes 2 | 222



Entre Ríos 55 | 1365



Formosa -2 | 78



Jujuy 170 | 4.203



La Pampa 1 | 181



La Rioja 99 | 639



Mendoza 164 | 2.745



Misiones 2 | 55



Neuquén 65 | 1.719



Río Negro 160 | 3.535



Salta 75 | 824



San Juan 0 | 23



San Luis 1 | 33



Santa Cruz 49 | 914



Santa Fe 168 | 2.764



Santiago del Estero 23 | 199



Tierra del Fuego** 86 | 1226



Tucumán 22 | 502



(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)



*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.



**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).









