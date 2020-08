Coronavirus en Argentina: informe nocturno del 17 de agosto

Fuente: minutouno.com

Hoy fueron confirmados 4.557 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 299.126 positivos de coronavirus en Argentina. Hubo 111 nuevas muertes en 24 horas.El Ministerio de Salud informó este lunes por la noche 64 nuevas muertes por coronavirus en Argentina, por lo que sumadas a las 47 comunicadas en el informe de esta mañana, la cifra total asciende a 5.814. Además, fueron confirmados 4.557 nuevos casos y el total de positivos en el país es de 299.126 personas.Desde el último informe emitido por la mañana, se registraron 64 nuevas muertes:Buenos Aires: veinte hombres y trece mujeresCiudad de Buenos Aires: ocho hombres y once mujeresChaco: un hombreEntre Ríos: un hombre y una mujerCórdoba: una mujerMendoza: una mujerRio Negro: un hombre y una mujerSalta: dos hombre y dos mujeresSanta Fe: un hombreDel total de esos casos, 1.157 (0,4%) son importados, 76.226 (25,5%) son contactos estrechos de casos confirmados, 180.483 (60,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.Monitoreo de internados y camas de terapia intensivaCasos confirmados de coronavirus internados en UTI: 1.749 personasPorcentaje ocupación total de camas UTI adulto:- Nación: 58,2%- AMBA: 67,6%Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:Buenos Aires 2.521 | 185.614Ciudad de Buenos Aires 710 | 78.201Catamarca 2 | 65Chaco 68 | 4.504Chubut 14 | 417Córdoba 172 | 4.764Corrientes 2 | 230Entre Ríos 73 | 1704Formosa 0 | 80Jujuy 244 | 5.009La Pampa 1 | 185La Rioja 45 | 795Mendoza 169 | 3.499Misiones -4 | 55Neuquén 64 | 1.898Río Negro 82 | 3.936Salta 88 | 1.176San Juan 0 | 22San Luis 0 | 34Santa Cruz 33 | 1.067Santa Fe 139 | 3.432Santiago del Estero 44 | 326Tierra del Fuego** 60 | 1.479Tucumán 30 | 634(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).