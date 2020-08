COVID-19: EL MINISTERIO DE SALUD COMIENZA A DESARROLLAR UNA NUEVA ESTRATEGIA DE TESTEOS

Venado Tuerto, Rosario y Santa Fe sumaron espacios y recursos para acompañar en esta tarea a los equipos domiciliarios, ampliando la detección y realizando hisopados en el auto de los pacientes.El Ministerio de Salud informó que comenzaron a realizarse tests de PCR para personas sospechosas de padecer COVID-19 en dos efectores públicos de Rosario (en el hospital Provincial y del Centenario); en el Eva Perón de Granadero Baigorria; en el hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo; y en Cemafe de la ciudad de Santa Fe.Asimismo, desde el organismo recordaron que desde hace dos meses vienen realizándose hisopados bajo esta movilidad en las regiones de Salud, Venado Tuerto, Rosario y Santa Fe, puntualmente en efectores de las localidades de Venado Tuerto, Arroyo Seco, Firmat y Casilda.Allí, en colaboración con equipos de salud de los gobiernos locales, funcionan espacios para la toma de muestras a la que concurren personas con síntomas sospechosos de COVID pero que pueden movilizarse, utilizando sus transportes particulares.La importancia de estos dispositivos es que permiten ampliar sustancialmente el acceso a los exámenes de laboratorio y tratamiento de forma oportuna, en tanto se suman y fortalecen a los que vienen realizándose mediante visita domiciliaria por el Sies 107 desde el comienzo de la pandemia; previo diagnóstico e indicación médica emitidos desde el 0800 Coronavirus.Asimismo, en los meses críticos de aumento de casos de COVID, los operativos domiciliarios se reservan de esta forma para personas que no están en condiciones de movilizarse hacia un efector de salud, y no se sobrecarga el dispositivo de testeos en territorio.Estos dispositivos implementados en los dos hospitales de Rosario y en Granadero Baigorria en los últimos días, permitirán realizar aproximadamente un total de 80 hisopados diarios, según informó el Ministerio de Salud.Más de 280 personas estudiadas en el CemafeEl miércoles de la semana pasada comenzó a funcionar en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe) un puesto para la toma de muestras de personas que se acercan en movilidad propia. A la fecha ya se realizaron más de 280 tomas de muestras.“Al principio comenzaron concurriendo 25 personas. Eso fue creciendo paulatinamente y, en una semana, alcanzamos un promedio de entre 35 y 45 hisopados diarios”, precisó el director de Cemafe, Fabián Mendoza.Asimismo, continuó: “Ante un caso sospechoso con indicación de estudio de PCR por parte del 0800 se le da al paciente la alternativa de que vayan a su casa equipos de hisopado domiciliarios. O bien, que asista al Cemafe si se encuentra en condiciones físicas para hacerlo y cuenta con movilidad propia; obviamente evitando en el trayecto todo contacto con otras personas a quienes eventualmente podrían contagiar”.Esto tuvo como resultado importantes mejoras, según Mendoza: “la aceptabilidad de muchos pacientes que no estaban de acuerdo con que las visitas fuesen domiciliarias, para evitar estigmatización y el aumento exponencial de los diagnósticos”, destacó.Finalmente, el director del Cemafe mencionó “la importante labor de enfermeros, médicos y trabajadores de salud en general, quienes de manera articulada y solidaria hacen posible esto con el Sies 107 y el 0800 Coronavirus”.Una experiencia que ya se utilizó en otros paísesCon el objetivo de optimizar recursos, esta práctica ya se implementó con éxito en Corea del Sur, España y Bulgaria, entre otros países. “Debemos aprovechar diferentes prácticas que han sido exitosas en distintos territorios, porque sobre el transcurso de la pandemia vamos conociendo e imitando estrategias exitosas”, afirmaron desde el Ministerio de Salud.