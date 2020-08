COVID 19: SE REALIZARON DOS OPERATIVOS DETECTAR EN ROSARIO Y SANTA FE

Los trabajos de abordaje territorial se llevaron adelante de acuerdo a criterios epidemiológicos planteados por el Ministerio de Salud de la provincia.La provincia de Santa Fe, a través de las regiones Rosario y Santa Fe de Salud, realizaron este martes dos nuevos operativos en el marco de la política sanitaria nacional que propone el Plan DetectAR, uno en la ciudad de Rosario y otro en la ciudad de Santa Fe.Cabe recordar que el DetectAR (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio Argentino) fue pensado por Nación y adoptado por la provincia de Santa Fe, entre otras, ya que la situación generada por el nuevo coronavirus impuso establecer estrategias especiales para el abordaje territorial en los zonas muy populosas y vulnerables.En congruencia con ello, desde mayo en todo el territorio provincial se vienen realizando estas intervenciones. Este martes se reiteraron los abordajes en la zona sur de la ciudad de Rosario; y en barrio Yapeyú, en Santa Fe capital. En Rosario se recorrieron un total de 12 manzanas, lo que incluyó la visita a 312 domicilios, entrevistando y evaluando la situación de salud de 1124 personas.Esto derivó en el hisopado de 52 personas que reunían condiciones para ello, en pos de determinar, o no, la presencia de Covid. Los resultados estarán disponibles en las próximas horas.TRES JORNADAS DE TRABAJO EN YAPEYÚMientras tanto, en el barrio Yapeyú de Santa Fe Capital, el jueves y viernes de la semana pasada, y hoy martes 25, se trabajó intensamente en la búsqueda de casos y también se dispusieron puestos sanitarios para la consulta espontánea de la gente.Como resultado de ello el jueves y viernes se hisopó a 18 personas de las cuales 4 resultaron tener Covid. Hoy martes se realizaron 23 tests cuyos resultados estarán en las próximas horas.Sobre la intervención en esta zona de la ciudad capital, Elsa Splendiani, supervisora de Enfermería de la subregión Zona Norte de Santa Fe explicó las particularidad y la importancia con la que se desplegó el operativo.“Este DetectAR en barrio Yapeyú, a diferencia del resto, donde íbamos domicilio por domicilio buscando personas oligosintomáticas, buscamos personas sintomáticas, es decir que tengan dos o más síntomas que se relacionen con Covid. Además de todos los síntomas respiratorios, se agregó cefalea, diarrea, vómitos”, dijo.Y detalló Elsa Splendiani: “Primero los vemos las enfermeras y enfermeros, le hacemos una consulta; después si es necesario se deriva a un médico quien hace un segundo filtro, y ahí se determina si se realiza o no el hisopado”.Para cerrar, puntualizó: “El hisopado para PCR se realiza aquí en las carpas sanitarias; o si no pasaron 72 horas de comienzo de los síntomas, se programa el hisopado en coordinación con el 0800 Coronavirus para otro día. Porque si no pasó ese tiempo desde el comienzo del cuadro podemos dar falsos diagnósticos, falsos positivos”.